В Добролюбовке пройдет "День с библиотекой"

27 мая в 14:00 в Добролюбовке начнется программа, посвящённая общероссийскому Дню библиотек. Она начнется с презентации нового сайта Добролюбовки. Гостям предложат оценить новый интерфейс и удобство пользования порталом.

В 14:00 гостям предложат экскурсию, посвящённую Архангельскому Евангелию.

В 14:30 стартует экскурсия «Окна Добролюбовки». Её участники познакомятся с историей архитектурных памятников Архангельска, а также с раритетными изданиями, хранящимися в библиотеке.

В холле второго этажа будет организована экспозиция «Читай, Плесецк!», где представлены книги, подаренные горожанами Плесецкой центральной библиотеке.

На четвёртом этаже будет представлен проект «В книгах – с головой!» –фотовыставка, подготовленная учащимися Архангельского городского лицея им. М.В. Ломоносова.

В 15:00 стартует интеллектуальная игра «Чертоги разума». Заявку можно сделать в комментариях к записи социальной сети «Вконтакте», указав название команды, количество человек (от 4 до 8) и контакты.

Также в 15:00 начнётся «Книжная рулетка». Все желающие смогут послушать рассказы о прочитанных книгах, которые участники разыграли в ходе акции «Библионочь».

Кстати, в этот день все вновь записавшиеся в библиотеку получат оригинальный читательский билет.

В 16:00 состоится пресс-конференция, в которой, как предполагается, примет участие известный писатель Андрей Аствацатуров. Его трилогия о жизни петербургского интеллигента, преподавателя одного из вузов северной столицы («Люди в голом», «Скунскамера», «Осень в карманах») привлекает читателей простотой и лёгкостью языка, самоиронией и блестящим чувством юмора.

Андрей Аствацатуров прочитает для участников «Дня в библиотеке» лекцию «Городской миф в литературе». Начало в 17:00.