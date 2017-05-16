Новости дня

Соловецкой школе юнг - 75

В Архангельске наступает пора ЕГЭ

Полицейские задержали молодого человека с наркотиком

С космодрома "Плесецк" запущен спутник нового поколения

Мобильная версия 16+

Четверг, 25 мая, 18:26

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/25/50927.html

Культура

В Добролюбовке пройдет "День с библиотекой"

В Добролюбовке пройдет "День с библиотекой"
27 мая в 14:00 в Добролюбовке начнется программа, посвящённая общероссийскому Дню библиотек. Она начнется с презентации нового сайта Добролюбовки. Гостям предложат оценить новый интерфейс и удобство пользования порталом.

В 14:00 гостям предложат экскурсию, посвящённую Архангельскому Евангелию.

В 14:30 стартует экскурсия «Окна Добролюбовки». Её участники познакомятся с историей архитектурных памятников Архангельска, а также с раритетными изданиями, хранящимися в библиотеке.

В холле второго этажа будет организована экспозиция «Читай, Плесецк!», где представлены книги, подаренные горожанами Плесецкой центральной библиотеке.

На четвёртом этаже будет представлен проект «В книгах – с головой!» –фотовыставка, подготовленная учащимися Архангельского городского лицея им. М.В. Ломоносова.

В 15:00 стартует интеллектуальная игра «Чертоги разума». Заявку можно сделать в комментариях к записи социальной сети «Вконтакте», указав название команды, количество человек (от 4 до 8) и контакты.

Также в 15:00 начнётся «Книжная рулетка». Все желающие смогут послушать рассказы о прочитанных книгах, которые участники разыграли в ходе акции «Библионочь».

Кстати, в этот день все вновь записавшиеся в библиотеку получат оригинальный читательский билет.

В 16:00 состоится пресс-конференция, в которой, как предполагается, примет участие известный писатель Андрей Аствацатуров. Его трилогия о жизни петербургского интеллигента, преподавателя одного из вузов северной столицы («Люди в голом», «Скунскамера», «Осень в карманах») привлекает читателей простотой и лёгкостью языка, самоиронией и блестящим чувством юмора.

Андрей Аствацатуров прочитает для участников «Дня в библиотеке» лекцию «Городской миф в литературе». Начало в 17:00. 

Сегодня 14:00

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

С космодрома "Плесецк" запущен спутник нового поколенияСегодня 14:40

Архангельские депутаты могут добавить на ремонт дорогСегодня 13:25

Прелести пиара. Матвиенко похвалила ПавленкоСегодня 11:12
37 комментариев

80 лучших людей Архангельской области: Елена ЭнтинаСегодня 09:12
1 комментарий

Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской областиВчера 13:37
19 комментариев

Реклама
Культура

В деревне Норинская в день рождения Бродского посадили картошку.Вчера 18:01
1 комментарий

"Тайбола" в этом году вновь обещает удивитьПозавчера 18:05

Октябрьская библиотека PROчитает Николая ЖернаковаПозавчера 16:14

В Архангельске презентуют пятый том "Поморской энциклопедии"Позавчера 15:23

Кенозерские расписные «небеса» обретут былую красотуПозавчера 10:20

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Как вы думаете, будет ли в Архангельске теплое лето?
Результаты
Новости рубрик

Соловецкой школе юнг - 75

В Архангельске наступает пора ЕГЭ

С космодрома "Плесецк" запущен спутник нового поколения

Архангельские депутаты могут добавить на ремонт дорог

Натуральное возмещение по ОСАГО стало приоритетным

В январе-апреле заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 870,9 тыс. м³

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд

Коллективный договор АЦБК за 2016 г. выполнен в полном объёме

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в апреле 2017 года

В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развития

Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко

Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской области

У Игоря Годзиша появился добрый заместитель

Из Госдумы в гордуму: бывшая соратница Жириновского Ирина Чиркова остается в "колоде"

Шенкурск и Вельск проголосовали лучше, чем Котлас

Полицейские задержали молодого человека с наркотиком

Директор Фоминской школы присвоила около 100 тысяч рублей

Директор фирмы осужден на 7 лет условно за мошенничество

Лифтеру зажало голову при ремонте

Прокуратура проверили видео с "боями без правил"

В Архангельске пройдет фестиваль пляжного волейбола

Архангельские авиамоделисты сразились за кубок города

«Водники» в числе лучших

Северодвинск присоединился к акции "На работу на велосипеде"

В Архангельске "Водник" встретился со своими болельщиками

В деревне Норинская в день рождения Бродского посадили картошку.

"Тайбола" в этом году вновь обещает удивить

Октябрьская библиотека PROчитает Николая Жернакова

В Архангельске презентуют пятый том "Поморской энциклопедии"
Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru