Напомним, лауреат Нобелевской премии по литературе в середине 1960-х годов отбывал ссылку в Норинской. Символ фестиваля — ветка черёмухи. По воспоминаниям жителей деревни, Иосиф Бродский принёс черёмуху из леса и посадил около своего дома.

В программе фестиваля - молебен в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в храме преподобного Серафима Саровского, литературно-музыкальный микс, поэтический нон-стоп, экскурсии в дом-музей Иосифа Бродского, а также ставшая уже традиционной посадка картофеля возле дома поэта. Акция эта символичная. По рассказам старожилов деревни, поэт посадил картошку, а вот выкопать её не успел — ссылка закончилась.