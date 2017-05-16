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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/23/50895.html

Культура

"Тайбола" в этом году вновь обещает удивить

"Тайбола" в этом году вновь обещает удивить
За пять лет арт-фестиваль стал брендом Архангельского Севера: это уникальное творческое явление, которое может быть интересно абсолютно каждому. С 7 по 9 июля на берегу Северной Двины на территории МО «Кехотское» в Холмогорском районе будут открыты 4 сцены, шатёр мастер-классов, стоянки викингов и саамов, множество других локаций.

 Цель фестивальных площадок, объединённых в семь тематических зон – вовлечь гостей мероприятия в созидательную деятельность, предоставить возможности для самовыражения и приобщиться к плодам творчества других участников фестиваля.

Рок, этно, джаз, фанк и другие направления музыки будут представлены на главной сцене; театр света и пластики – на электронной; танцевальные направления продемонстрируют на так называемой огненной сцене, поэтов и бардов примет сцена акустическая. Взрослых и детей ждут более 100 спортивных и творческих мастер-классов, событий и конкурсов, огненное шоу и кукольные представления, тренировочный лагерь любителей единоборств, исторические реконструкции и коллективное создание арт-объектов.

На каждую « Тайболу » съезжается несколько тысяч человек из Архангельской области и нескольких городов России, с каждым фестивалем увеличивается количество иностранных участников. Большинство гостей все три дня живут в палатках, стараясь погрузиться в жизнь этого явления целиком, не упустить ни единой возможности для работы над собой, удовольствия от творчества других и самого себя.

- В этом году новые форматы фестиваля будут способны удивить даже его постоянных участников. Во всяком случае, организаторы уже сейчас готовят принципиально новое оформление фестивального полигона. Многое будет сделано для большего удобства и безопасности многочисленных участников, друзей и гостей оупен-эйра - рассказал пресс-атташе фестиваля «Тайбола» Николай Карнеевич.

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