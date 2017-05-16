Новости дня

Чиновники Архангельска призывают горожан прибраться

"Тайбола" в этом году вновь обещает удивить

В Архангельске нашли лучшего молодого автомонтера

ГИБДД Поморья проводит акцию "Внимание - дети!"

Мобильная версия 16+

Вторник, 23 мая, 21:44

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/23/50892.html

Культура

Октябрьская библиотека PROчитает Николая Жернакова

Октябрьская библиотека PROчитает Николая Жернакова
Октябрьская библиотека №2 инициировала областной фотоконкурс «ПРОчтение Николая Жернакова», старт которому дан 20 мая. Фотоконкурс посвящен талантливому северному писателю Николаю Кузьмичу Жернакову, уроженцу Холмогорской земли.

Октябрьская библиотека №2 уже несколько лет проводит Жернаковские чтения с активным участием родственников писателя, преподавателей САФУ имени М.В. Ломоносова и средних школ города.

Новый конкурс проходит в рамках празднования 80-летнего юбилея Архангельской области. Цель его – расширение краеведческих знаний жителей города и области об истории, культуре родного края и нашем земляке Н.К. Жернакове, формирование художественного вкуса, стимулирование интереса к творчеству писателя.

Фотоконкурс проходит с 20 мая по 31 августа. Для участия необходимо подать заявку в Октябрьскую библиотеку №2. Библиотека приглашает к сотрудничеству профессиональных фотографов и фотолюбителей города и области. В указанный период принимаются авторские работы в формате JPG в электронном или печатном виде (формат А4 в паспарту), не более 3-х работ от одного участника. На конкурс принимаются фотоработы, сделанные на основе произведений северного писателя. Обязательное условие – фотография сопровождается небольшими цитатами из произведений Николая Жернакова.

Сегодня 16:14

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Чиновники Архангельска призывают горожан прибратьсяСегодня 18:44

Ни грамма. В Архангельске прошел трезвый крестный ходСегодня 14:22
3 комментария

В Архангельске обновят дорожную разметкуСегодня 11:59
1 комментарий

80 лучших людей Архангельской области: Валерий КудрявцевСегодня 09:06
2 комментария

У Игоря Годзиша появился добрый заместительВчера 16:14
23 комментария

Реклама
Культура

"Тайбола" в этом году вновь обещает удивитьСегодня 18:05

В Архангельске презентуют пятый том "Поморской энциклопедии"Сегодня 15:23

Кенозерские расписные «небеса» обретут былую красотуСегодня 10:20

"Потешный двор" вновь заработал в АрхангельскеВчера 19:01

В Архангельске состоится юбилейный концерт Василия МатонинаВчера 18:07

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Чиновники Архангельска призывают горожан прибраться

В Архангельске нашли лучшего молодого автомонтера

ГИБДД Поморья проводит акцию "Внимание - дети!"

Новодвинский роддом не закроют

Ни грамма. В Архангельске прошел трезвый крестный ход

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд

Коллективный договор АЦБК за 2016 г. выполнен в полном объёме

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в апреле 2017 года

В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развития

Инвестиции АЦБК в основные фонды составили около 1,5 млрд. руб.

У Игоря Годзиша появился добрый заместитель

Из Госдумы в гордуму: бывшая соратница Жириновского Ирина Чиркова остается в "колоде"

Шенкурск и Вельск проголосовали лучше, чем Котлас

Явка на довыборах в Архангельской области к 15-00 остается низкой

Огород и шашлык важнее: явка на довыборах в Поморье очень низкая

Северодвинские полицейские поймали безработного грабителя

Онежанка придавила полицейскому руку

Директор энергокомпании получил условный срок за мошенничество

Водителя снегохода подозревают в причинении смерти по неосторожности

Полицейские Котласа раскрыли кражу

Архангельские авиамоделисты сразились за кубок города

«Водники» в числе лучших

Северодвинск присоединился к акции "На работу на велосипеде"

В Архангельске "Водник" встретился со своими болельщиками

«Водник» провел первую тренировку под руководством Сергея Лихачева

"Тайбола" в этом году вновь обещает удивить

В Архангельске презентуют пятый том "Поморской энциклопедии"

Кенозерские расписные «небеса» обретут былую красоту

"Потешный двор" вновь заработал в Архангельске
Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru