Октябрьская библиотека PROчитает Николая Жернакова

Октябрьская библиотека №2 инициировала областной фотоконкурс «ПРОчтение Николая Жернакова», старт которому дан 20 мая. Фотоконкурс посвящен талантливому северному писателю Николаю Кузьмичу Жернакову, уроженцу Холмогорской земли.

Октябрьская библиотека №2 уже несколько лет проводит Жернаковские чтения с активным участием родственников писателя, преподавателей САФУ имени М.В. Ломоносова и средних школ города.

Новый конкурс проходит в рамках празднования 80-летнего юбилея Архангельской области. Цель его – расширение краеведческих знаний жителей города и области об истории, культуре родного края и нашем земляке Н.К. Жернакове, формирование художественного вкуса, стимулирование интереса к творчеству писателя.

Фотоконкурс проходит с 20 мая по 31 августа. Для участия необходимо подать заявку в Октябрьскую библиотеку №2. Библиотека приглашает к сотрудничеству профессиональных фотографов и фотолюбителей города и области. В указанный период принимаются авторские работы в формате JPG в электронном или печатном виде (формат А4 в паспарту), не более 3-х работ от одного участника. На конкурс принимаются фотоработы, сделанные на основе произведений северного писателя. Обязательное условие – фотография сопровождается небольшими цитатами из произведений Николая Жернакова.