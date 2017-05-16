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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/23/50891.html

Культура

В Архангельске презентуют пятый том "Поморской энциклопедии"

В Архангельске презентуют пятый том "Поморской энциклопедии"
Том под названием «Города, районы, люди Архангельского Севера» будет представлен общественности 29 мая в актовом зале главного корпуса САФУ. Работа над пятым томом началась в марте 2008 года. На подготовительную работу по сбору материала ушло два года.

Авторы статей приглашались со всех районов Архангельской области на заседания редколлегии. Отредактированный материал всех статей появился в 2014 году. В декабре 2015 года материалы были систематизированы по алфавитному принципу. В марте 2016 года рукопись была сдана в типографию.

«На редколлегии пятого тома „Поморской энциклопедии“ было принято решение дать вступительную статью по каждому району и городу Архангельской области, поэтому она занимает около 200 страниц. Была проведена серьезная редакторская работа, чтобы сделать информацию в издании максимально точной и объективной», – сообщила главный редактор энциклопедии Валентина Базаркина.

Материалы пятого тома «Поморской энциклопедии» выставлялись на общественное обозрение в Архангельскую областную библиотеку имени Н. А. Добролюбова. 

Поступило более 30 предложений и замечаний по редакции тома от читателей. Валентина Базаркина отмечает, что замечания были правильные и существенные, они касались истории, климата, природы, персоналий, экономики, культуры районов и городов Архангельской области.

«Завершенная пятитомная „Поморская энциклопедия“ займет достойное место в ряду российских энциклопедий. Идея этого проекта очень важна для нашего региона. Для нашей библиотеки этот проект был очень значимым, мы участвовали в нем с самого начала. Редколлегия и весь коллектив, работавший над изданием, совершил титанический труд», – отметила директор Архангельской областной библиотеки имени Н. А. Добролюбова Ольга Степина.

На презентации пятого тома «Поморской энциклопедии» в актовом зале главного корпуса САФУ имени М. В. Ломоносова 29 мая будут присутствовать авторы статей, руководители районов и городов, официальные лица Архангельской области.

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