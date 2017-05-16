Кенозерские расписные «небеса» обретут былую красоту

В середине мая 2017 года во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. академика И.Э. Грабаря состоялся реставрационный совет, посвященный восстановлению сразу двух комплексов кенозерских «небес».

Напомним, что в мае прошлого года началась реставрация расписного потолка из алтаря церкви Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Почезерского погоста деревни Филипповской, через три месяца реставрационная бригада ВХНРЦ приступила к спасению аварийного «неба» из часовни Тихвинской иконы Божией Матери деревни Хвалинской. Спустя год после начала работ можно подвести промежуточные итоги, сообщает пресс-служба Кенозерского парка.

По словам реставратора высшей категории Александра Горматюка, возглавляющего бригаду, большая часть работ, запланированных на почезерском «небе», выполнена. Сложность реставрации этого комплекса заключалась в полной утрате трех «парусов» – угловых граней «неба», а также частичной утрате фрагментов четырех радиальных граней. Перед реставраторами была поставлена задача: реконструировать не только утраченные сегменты «неба», но и восстановить живопись. Специалисты подобрали аналоги образов святых, изображенных на утраченных гранях, для их реконструкции. В настоящее время все работы выполнены.

Сложнее обстояло дело с «небом» из лекшмозерской деревни Хвалинская, являющейся частью большой деревни Орлово. Этот часовенный потолок за два с лишним века своего существования серьезно пострадал от жучка-точильщика, который сильно повредил отдельные грани. Как отметил реставратор высшей квалификационной категории Роман Студенников, возглавляющий мастерскую реставрации мебели, в процессе восстановления этого «неба» пришлось учитывать ряд факторов: большой объем утрат древесины, поврежденной жучком и влагой, неотапливаемое помещение часовни, в котором расписные «небеса» находились более двух веков, угроза деформации отдельных досок граней, большая нагрузка на грани в случае монтажа в часовне или в музее. Поэтому вместо единого щита, к которому можно было бы прикрепить каждую грань с оборота, было принято решение все утраты древесины набирать из отдельных брусочков, которые будут между собой очень крепко соединены. Большая часть запланированных работ по укреплению древесины и восполнению утрат уже выполнена. Частично проведено раскрытие живописного слоя граней от поверхностных загрязнений.

Анна Анциферова, главный хранитель музейных фондов, подчеркнула, что в настоящее время две радиальные грани и одна угловая отреставрированы полностью. Уникальному «небу» конца XVIIIвека из небольшой лекшмозерской часовни возвращается былая красота.