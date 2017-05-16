"Потешный двор" вновь заработал в Архангельске

Перед открытием все аттракционы прошли проверку на безопасность: проведен технический осмотр, динамические и статические испытания каждого из них.

Цены на аттракционы остались на уровне прошлого года, стоимость их посещения остается различной в понедельник, другие будние дни, а также в выходные и праздники. Дисконтные карты и карты гостя, приобретенные в прошлом году, будут действительны и в нынешнем сезоне.

На территории парка вновь действует акция «Книга – в добрые руки»: установлены книжные полки и любой посетитель может обменять или взять любую понравившуюся книгу.

В мае парк будет работать с 11.00 до 19.00, по вторникам – выходной, а с 1 июня перейдет на летний режим – ежедневно с 11:00 до 21:00, сообщает пресс-служба парка.