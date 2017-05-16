В Архангельске состоится юбилейный концерт Василия Матонина

Архангельский поэт, автор и исполнитель собственных песен, преподаватель САФУ ждет на встречу всех, кто любит и ценит литературное слово…

В мае председателю регионального отделения Союза писателей Василию Матонину исполнилось 60 лет. Концерт «Горизонт - линия жизни», который пройдет в зале областного Дома народного творчества 2 июня, - откровенный разговор со зрителем.

На творческом вечере прозвучат авторские стихи, песни под гитарный аккомпанемент, афоризмы, отрывки из прозы, а также произведения русских поэтов: О.Мандельштама, Б.Пастернака, А.С. Пушкина. Василий Матонин поделится своими впечатлениями о морских путешествиях и ответит на вопросы зрителей.

Концерт состоится в областном Доме народного творчества по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, 1.