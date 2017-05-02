В Добролюбовке представят "Арктическую палитру"

22 мая в 16.00 в Малом выставочном зале на втором этаже библиотеки представят более тридцати работ юных художников – участников регионального конкурса «Арктическая палитра».

В этом году 500 мальчишек и девчонок из Архангельска, Северодвинска, Мирного, Ярославля, Твери, Липецка и Пензы представили на суд жюри работы о природе и животных Арктики.

Впервые организаторы – Детская художественная школа № 1 Архангельска совместно с национальным парком «Русская Арктика» – предложили детям попробовать свои силы в очень трудном деле создания экологического плаката «Сделай правильный выбор – сохрани природу Арктики!».

В выставочный проект вошли работы победителей, юных художников, наиболее ярко раскрывших одну из заявленных тем. Они выполнены в техниках гуаши и линогравюры. Выставка будет работать до конца июня, сообщает сайт Правда Севера.