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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/21/50853.html

Культура

В Добролюбовке представят "Арктическую палитру"

В Добролюбовке представят "Арктическую палитру"
22 мая в 16.00 в Малом выставочном зале на втором этаже библиотеки представят более тридцати работ юных художников – участников регионального конкурса «Арктическая палитра».

В этом году 500 мальчишек и девчонок из Архангельска, Северодвинска, Мирного, Ярославля, Твери, Липецка и Пензы представили на суд жюри работы о природе и животных Арктики. 

Впервые организаторы – Детская художественная школа № 1 Архангельска совместно с национальным парком «Русская Арктика» – предложили детям попробовать свои силы в очень трудном деле создания экологического плаката «Сделай правильный выбор – сохрани природу Арктики!». 

В выставочный проект вошли работы победителей, юных художников, наиболее ярко раскрывших одну из заявленных тем. Они выполнены в техниках гуаши и линогравюры. Выставка будет работать до конца июня, сообщает сайт Правда Севера.

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