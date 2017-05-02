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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/20/50846.html

Культура

В Архангельске открылась выставка ювелирных украшений

В Архангельске открылась выставка ювелирных украшений
Фото Артема Келарева
В международный День музеев в музее ИЗО открылась экспозиция художника-ювелира Владимира Оржеховского "Серебряная линия".

На выставке были представлены ювелирные украшения и живописные полотна, созданные художником. По словам Владимира Оржеховского», для него ювелирное искусство и живопись неразделимы.

— Это не разные области искусства, это одно искусство, — пояснил художник. — Живопись для меня служит продолжением моих чаяний, задумок, переживаний. Всё самое светлое, что я не успел выдать в металле, в камне, — всё-таки как материалы они жестковаты, — я отражаю в живописи. Холсту хочется отдать всю нежность, показать через него любовь к жизни, к природе, к женщине, так как она тоже часть природы. 

Ювелирные украшения мастера — гарнитуры, гривны, броши, кольца, — вполне можно носить, — всё зависит лишь от смелости женщины! Хотя с учётом их причудливости, чтобы носить один из них, нужно быть, как минимум, Дейенерис Таргариен из саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

Эти украшения — не серийного плана, не то, что массовая «ювелирка».

— Каждый камень абсолютно индивидуален, представлен в одном экземпляре: такого рисунка, такого характера, такой фактуры больше нигде не встретишь, второй такой работы уже не будет, — отметил Владимир Оржеховский. — Например, можно найти два похожих агата, но одинаковых рисунков на срезе у них не будет, а, значит, будут другие эмоции, другое отношение и другой подход к камню. 

Заведующая отделом современного искусства музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Зоя Кулешова открывала эту выставку с нескрываемой радостью за своего давнего друга — мастера-ювелира. Она отметила, что выставки ювелирного искусства столь высокого уровня не часто открываются в музее ИЗО, и что конкретно к «Серебряной линии» объединение шло несколько лет.

От имени всех архангельских художников своего коллегу также поздравил заместитель председателя регионального отделения Союза художников России Александр Сверчков. Он подчеркнул, что выставка — очень высокого уровня.

На одном из полотен изображены алые маки. Художник написал их маслом — такими жирными фактурными мазками. Как ни странно, но эта плотность слоя краски на холсте создаёт впечатление удивительной нежности лепестков цветов. У этих живописных маков есть ювелирное отражение: в одноимённой декоративной композиции цветы мака изображены с помощью осколков красного минерала.

Кстати маки на картинах художника появляются не единожды. А ещё Оржеховскому милы ирисы. Интересно, что одна из друзей художника принесла ему в честь открытия букет именно этих цветов.

Среди экспонатов выставки — нагрудный знак главы администрации Архангельска, которую новоиспечённые городские головы надевают во время инаугурация. Этот символ мэрской власти — тоже произведение Оржеховского.

Выставка «Серебряная линия» будет работать в музее ИЗО до 30 июня, - сообщает ИА "Регион 29".

Вчера 18:31

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