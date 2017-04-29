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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/19/50824.html

Культура

На "Ночь музеев" северян ждёт разнообразная культурная программа

На "Ночь музеев" северян ждёт разнообразная культурная программа
Машина времени, военно-исторические реконструкции, редчайшие экспонаты, северный чай в деревне и кофе на набережной, а также живая музыка – всё это и многое другое ждёт жителей Поморья в ночь с 20 на 21 мая.

На пресс-конференции, инициированной министерством культуры Архангельской области, представители ведущих музеев столицы Поморья рассказали подробности о планирующихся в рамках акции мероприятиях.

—В 2016 году «Ночь музеев» в Архангельской области посетило более 13 тысяч человек, – рассказал заместитель министра культуры Алексей Павлов. – В этом году мы ожидаем рост числа посетителей. Программа очень разнообразная. К акции активно подключились региональное отделение Российского военно-исторического общества, музей под открытым небом «Малые Корелы», Кенозерский национальный парк. Интерактивные музейные площадки будут работать в районах области.

Особенностью поморской «Ночи музеев» в 2017 году станет тематическое разнообразие: 80-летие Архангельской области, Арктика, 180-летие Архангельского краеведческого музея, 120-летие открытия Северной железной дороги, Год экологии в России, 95-летие со дня образования Всесоюзной пионерской организации.
Архангельская область участвует в международной акции уже седьмой год подряд, а в России «Ночь музеев» будет проводиться в одиннадцатый раз.

– Мало кто знает, но прологом «Ночи музеев» был знаменитый в свое время архангельский проект «Белая ночь в музее», работавший с 1998 года. Посетители его хорошо помнят, он оставил незабываемые впечатления, – напомнила заведующая отделом современного искусства музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Зоя Кулешова. – Это были современные выставки, акции, приглашались музыкальные коллективы. Мы делали всё то, что впоследствии стало проходить уже под эгидой международной «Ночи музеев».

«Ночь музеев» в музейном объединении будет щедра на открытия. В частности, начнёт работу выставочный проект «Север. Художник. Время», посвященный 80-летию образования Архангельской области.

В рамках проекта «Музейный эксперт» главные специалисты-искусствоведы впервые покажут уникальную коллекцию из фондов музейного объединения. 

Отдельного внимания заслуживает реконструкция событий конца XIX века, посвященная 120-летию открытия Северной железной дороги.
Новинками порадуют своих гостей и в Архангельском краеведческом музее.

—Мы используем новые приемы взаимодействия с посетителями, – отметила директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова. – Запланирована онлайн-трансляция, готовится «оживление» экспозиции с помощью костюмированной инсценировки, эксклюзивные экскурсии в фонды музея и по залам, театральные зарисовки. В проекте «От первого лица» будет прочитана лекция, тему которой я оставлю в секрете.

В Северном морском музее многие мероприятия акции будут посвящены теме экологии. Задействуют не только залы музея, но и прилегающую территорию.

—Нашими партнёрами в этом году стали национальный парк «Русская Арктика» и визит-центр Кенозерского национального парка, – рассказал и.о. директора Северного морского музея Евгений Тенетов. – Все газоны, лестницы, склоны мы задействуем под творческие мероприятия. Хит сезона – реконструкция полярной станции и выставка «Территория смелых». Там запланированы фотосессии, мастер-классы, о своем опыте выживания в суровых условиях всем расскажет настоящий полярник.

Много интерактивных музейных площадок будет работать в «Ночь музеев» и в районах области.

В частности, Каргопольский историко-архитектурный музей анонсирует свое участие во всероссийском конкурсе «Флешмоб «Я – экскурсовод», путешествие с театрализацией по выставочным залам «Музейные привидения» и «Ночная жизнь экспоната». Гостей ждут интерактивные «Каргопольские КВЕСТории: Каргополь и Русская Америка», посвящённые 215-летию вступления уроженца этих мест Александра Баранова в должность Главного правителя Русской Америки.

Впервые в акции «Ночь музеев» примет участие музей под открытым небом в деревне «Малые Корелы», где подготовлены мастер-классы, экскурсия «Экологическая тропа», дегустация северного чая и большая концертная программа.

Сотрудники Вельского краеведческого музея решили изобрести машину времени: там произойдет интерактивное погружение в советскую эпоху с точки зрения музыкальной, танцевальной культуры, моды, стиля и отдыха. Творческий проект так и называется – «Назад в СССР», - сообщает пресс-служба правительства области. 

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