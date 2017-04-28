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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/16/50775.html

Культура

Музей ИЗО приглашает на выставку Владимира Оржеховского

Музей ИЗО приглашает на выставку Владимира Оржеховского
18 мая в 17 часов в Музее изобразительных искусств открывается персональная выставка Владимира Оржеховского.

«Мой труд и тяжелый, и радостный, это и праздник и игра! Хочется найти свою мечту, выразить её в своей работе, показать ту красоту, которую именно я вижу – через душу, глаз, понятия о жизни. В каждом периоде жизни – своя радость. Что не можешь «высказать» в ювелирных изделиях, можно сделать в пластике. Металл и камень – единая песня!».

Владимир Оржеховский родился в городе Буй Костромской области. В 1972 году закончил Красно­сельское училище художественной обработки металлов (КУХОМ). Северная земля стала его второй родиной, его творческой «альма-матерью». Здесь он вырос как художник, нашел свой стиль в работе, нашел Дом и Друзей.

В 70-90-е годы – в поисках материала для работ Оржеховский много путешествует. Это Кольский полуостров, побережье Белого моря, Северный Тиман, Канин Нос – поездки на вертолетах, судах, большие пешие переходы, жизнь в палатке. Крестный отец походной романтики – архангельский художник Николай Мирошников, его друзья – геологи и моряки, стали и друзьями Оржеховского. Постоянный спутник по творческой жизни этих лет – художник, живописец и ювелир, Николай Федоров.

Ювелир подобен скульптору, раскрывающему до времени скрытые живописные и пластические возможности материала. Минералы и друзы, как часть горной породы, выглядят как обычный камень, и только при поперечном распиле открывается их «космическая красота», разнообразие оттенков цвета и форм, эффект лучепреломления. Собранная за годы путешествий большая коллекция срезов камней, композиции из трав и цветов в мастерской – вдохновляют на постоянный труд. Эмоциональность – в каждом замысле художника. Весь творческий «багаж» Мастера – ювелирные украшения, ювелирная пластика, живопись, песни, стихи – навеян природой и любовью, желанием «найти свою маленькую сказку» и образ своей Женщины.

Художник не выполняет чей-то заказ, он творит свободно – в этом его счастье и призвание. Ювелирные украшения Владимира Оржеховского по-королевски величественны, поэтому не предназначены для повседневной жизни. Они композиционно сложны, часто массивны, требуют особого настроения для их созерцания; и саму женщину они превращают в объект художественного любования.

«Застывшая красота» северных камней (агат, аметист, горный хрусталь, дымчатый кварц, сердолик) в работах Владимира Оржеховского «приходит в движение». Экспрессия, динамизм, контрастные сочетания цвета, форм, фактур, ритмов – создают разнообразие ювелирных композиций. Задача Мастера – сделать послушным материал, органично соединить камень с металлом. Металл является не только конструктивным элементом, пластическим обрамлением композиции, но иногда становится и смысловым центром художественного решения.

Названия произведений раскрывают «географию интересов» художника: «Цветы моря» (1984), «Озера тундры» (1984), «Времена года» (1988), «Мои созвездия» (1989), «Ламинария» (1980), «Последняя осень» (1997), «Созвездие Венеры»(1995), «Ветер пространства» (2016).

Серия работ «Иней» (2002) – родилась от зимних впечатлений художника, где светлая рельефная и прозрачная фактура горного хрусталя (кварцевой «друзы») ассоциируется с кристаллической структурой инея. Полированный и фактурный, плоский и рельефный разноприродные материалы – камень и металл – сплавляются в произведении художника в композиционный синтез. Опыт и знание профессиональных приемов ремесленника-ювелира, творческая фантазия, технология и эмоция, работа над пластичностью формы, ее связью с окружающим пространством – таков радостный труд Мастера.

Работы Владимира Тимофеевича Оржеховского экспонируются на крупнейших художественных выставках, находятся в коллекциях музеев Архангельска, в Калининградской государственной художественной галерее, а также в частных собраниях в России, Польше, Норвегии, Финляндии, Японии, США.

Вчера 15:53

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