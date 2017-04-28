САФУ присоединится к празднованию Дня музеев

20 мая с 12.00 до 16.00 откроют свои двери в Интеллектуальном центре-научной библиотеке САФУ: Музей истории университета, читальный зал редких книг и коллекций Научной библиотеки, виртуальный филиал Русского музея.

Посещение и экскурсии на музейно-выставочных площадках САФУ в этот день будут бесплатны.

Музей истории САФУ и Зал редких книг и коллекций открыты всего два месяца назад и неизвестны большинству горожан. Мы ждём в гости всех любознательных, почитателей музеев, а также выпускников учебных заведений, вошедших в состав федерального университета.

Музей истории университета познакомит с историей САФУ и его предшественников – АГПИ/ПГУ, ВЗФЭИ, АЛТИ/АГТУ, Севмашвтуза, колледжа Петра I и Северодвинского технологического колледжа. В нем представлены экспонаты, завоевавшие государственные премии СССР, паспорт АЛТИ 1949 г., его награды, фотографии и автографы участников олимпийских игр - студентов архангельских вузов, знаменитые учебники, по которым училась вся страна, фотографии выпускников 1930-1980 гг., первые ЭВМ в Архангельске, находки Плавучего университета САФУ и многое другое.

Экскурсии начнутся в 12.00, 13.00, 14.00, 15.00; свободное посещение с 12.00 до 16.00. Возраст 12+.

Виртуальный филиал «Русского музея» представит свои новинки и, как всегда, предоставит возможность посмотреть любую из 300 разнообразных программ о крупнейшей коллекции русского искусства XII-XX веков, совершить виртуальное путешествие по залам Государственного Русского музея в Петербурге. Ждём взрослых посетителей и зрителей от 4 лет.

Читальный зал редких книг и коллекций научной библиотеки САФУ представит выставку из истории книгоиздания и печатного дела России, а также рукописные книги из своего фонда.

К празднованию Дня Победы открыта выставка военных находок, сделанных на полях Второй мировой войны поисковиками университета.

Ждём гостей в здании Интеллектуального центра – научной библиотеки САФУ 20 мая с 12.00 до 16.00 по адресу: ул. Смольный Буян, д.1, каб.107, 401.1 и 408.