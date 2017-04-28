В Северном морском музее выступят артисты Поморской филармонии 19 мая в 18:30 в Северном морском музее состоится заключительный концерт в рамках цикла «ФИЛАРМОНИЯ + МУЗЕЙ». Концертную программу представят артисты Поморской филармонии: Лариса Спиранова, Игорь Перфильев, Ольга Голдобина и Валерия Лихачёва. Образный ряд вокальной программы отсылает слушателей к разным проявлениям водной стихии в русской и западноевропейской музыке. Вместе с артистами зрители проникнутся атмосферой «Звёздной ночи» К.Дебюсси, прогуляются вдоль реки «С водяной лилией» Э.Грига и поймают ловкую «Форель» Ф.Шуберта. Вы когда-нибудь рассекали лихим веслом воду канала в одном из самых романтических городов Италии? Тогда приглашаем на «Гребные гонки в Венеции» Дж.Россини. Если впереди для вас уже «Белеет парус одинокий» А.Варламова, если вы мечтаете самостоятельно преодолеть путь к «Фонтану Бахчисарайского дворца» А.Власова и спеть песни в порту с «Моряками» К.Вильбоа, поспешите за билетами! Вместе мы доберёмся до «Островка» С.Рахманинова, где слышно, как «Дробится и плещет» морская волна, а некто влюбленный просит «Не пробуждать воспоминаний».



19 мая в 18:30, Северный морской музей, наб. Северной Двины, 80Цена билета: 300 рублей Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 12:17