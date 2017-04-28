28 мая в Лявле состоится праздник «Николин день»

Одной из главных тем фестиваля станет национальный костюм.

В последние десятилетия Русский Север становится всё более многонациональным. Фестиваль будет способствовать укреплению отношений и уважению представителей различных национальностей друг к другу.

Как отметил заместитель главы по развитию местного самоуправления и социальной политике Владимир Мигунов, межнациональный формат праздника становится хорошей традицией.

Организаторы надеются, что праздник станет ярким и запоминающимся событием. Гостями фестиваля станут представители национальных диаспор и культурных автономий, живущие в регионе и иностранные студенты двух крупнейших ВУЗов Северо–Запада.