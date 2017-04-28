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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/12/50704.html

Культура

В Северном хоре прошли мероприятия, посвящённые Дню Победы

В Северном хоре прошли мероприятия, посвящённые Дню Победы
Фото пресс-службы Северного народного хора
6 и 11 мая в Северном хоре прошли концерты «Победный май», посвящённые 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Лирика военных лет любима несколькими поколениями россиян, мелодии песен Победы звучат в сердцах всех, от мала до велика. «Дороженька», «Синенький скромный платочек», «Смуглянка», «Катюша» – эти великие музыкальные произведения в исполнении артистов Северного хора прозвучали особенно проникновенно. Ноту светлой радости и задора в концерты внесли кадрили и военные частушки.

11 мая программу «Победный май» в Северном хоре посетили школьники. Учитель 4 «В» класса школы №10 Лариса Аксеновская поделилась своими впечатлениями после концерта: «У нас кадетский класс, и военные песни детям очень нравятся, поэтому мы всегда посещаем такие мероприятия. А ещё нам всегда очень нравятся выступления Северного хора. Я думаю, что такие концерты, как «Победный май», воспитывают в детях патриотизм. Своим пением артисты берут за душу, задевают в детях, я думаю, нужные струны. Ведь в нынешнее время военные песни не особо на слуху среди молодежи, а наши кадеты знают их наизусть и во время концерта сидят и подпевают. Мы и в походах поём песни военных лет. Одно дело, когда это положено, а другое дело, когда детям самим это нравится. Спасибо большое Северному хору за выступление!».

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