Добролюбовка приглашает на экскурсию, посвящённую Архангельскому Евангелию

Библиотека Добролюбова приглашает на виртуальную экскурсию, посвященную четвертой датированной рукописной книге XI в., оставшейся от древних славян и сохранившейся до нашего времени.

Посетители выставки услышат рассказ о приобретении рукописного Евангелия 1092 года Румянцевским музеем (ныне Российская государственная библиотека), узнают, с чем связано название книги «Архангельское», и можно ли все-таки отличить оригинал Евангелия от его точной копии.

Евангелие 1092 года вошло в научный оборот в последней четверти XIX века как Архангельское. Это название связано с последним местом бытования книги – Архангельской губернией. Можно предположить, что рукопись прожила свою долгую жизнь именно на Севере России, где долгое время были живы старообрядческие верования и традиции сохранения дониконовской старой книги.

В 1912 году в Товариществе скоропечатни А. А. Левенсон было выпущено факсимильное издание Архангельского Евангелия тиражом в 100 экземпляров. Один из сохранившихся экземпляров представлен на выставке, и является сегодня библиографической редкостью. «Издание это – говорит исследователь рукописной книги Е. Барсов – чудо современного книгопечатнаго искусства и совершенно так, что решительно нельзя отличить копии от оригинала».

Принимаются заявки на виртуальную экскурсию.

Контактная информация 20-75-65 (научно-исследовательская группа по работе с книжными памятниками АОНБ им. Н.А. Добролюбова, Лихачева Наталья Петровна).

Экскурсия пройдёт 27 мая в 14:00 в отделе краеведения "Русский Север".