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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/12/50695.html

Культура

Добролюбовка приглашает на экскурсию, посвящённую Архангельскому Евангелию

Добролюбовка приглашает на экскурсию, посвящённую Архангельскому Евангелию
Фото предоставлено библиотекой имени Добролюбова
Библиотека Добролюбова приглашает на виртуальную экскурсию, посвященную четвертой датированной рукописной книге XI в., оставшейся от древних славян и сохранившейся до нашего времени.

Посетители выставки услышат рассказ о приобретении рукописного Евангелия 1092 года Румянцевским музеем (ныне Российская государственная библиотека), узнают, с чем связано название книги «Архангельское», и можно ли все-таки отличить оригинал Евангелия от его точной копии.

Евангелие 1092 года вошло в научный оборот в последней четверти XIX века как Архангельское. Это название связано с последним местом бытования книги – Архангельской губернией. Можно предположить, что рукопись прожила свою долгую жизнь именно на Севере России, где долгое время были живы старообрядческие верования и традиции сохранения дониконовской старой книги.

В 1912 году в Товариществе скоропечатни А. А. Левенсон было выпущено факсимильное издание Архангельского Евангелия тиражом в 100 экземпляров. Один из сохранившихся экземпляров представлен на выставке, и является сегодня библиографической редкостью. «Издание это – говорит исследователь рукописной книги Е. Барсов – чудо современного книгопечатнаго искусства и совершенно так, что решительно нельзя отличить копии от оригинала».

Принимаются заявки на виртуальную экскурсию.

Контактная информация 20-75-65 (научно-исследовательская группа по работе с книжными памятниками АОНБ им. Н.А. Добролюбова, Лихачева Наталья Петровна).
Экскурсия пройдёт 27 мая в 14:00 в отделе краеведения "Русский Север". 

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