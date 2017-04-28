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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/10/50662.html

Культура

Архангельск закружится в вальсах "Пасхального бала"

Архангельск закружится в вальсах "Пасхального бала"
Жителей и гостей Архангельска, желающих в воскресный вечер настроиться на волну музыки и танцев, приглашают посетить самое красивое светское мероприятие города - городской бал.

Мероприятие уже больше пяти лет проводит творческое объединение "Бальная компания". И с каждым разом эта танцевальная семья заряжает энергией ритма и привлекает новых участников.

Пасхальный бал-2017 откроется торжественным полонезом 14 мая в 16.00. Ощущение прикосновения к истории 19 века, когда легкие вальсы, пышные кринолины, фраки, перчатки и веера были неотъемлемыми атрибутами светской жизни, создадут интерьеры Марфиного дома, где традиционно проводятся балы Архангельска. 

Но и пугаться излишней чопорности бальной атмосферы не стоит: классическая музыка здесь легко сочетается с современными композициями, а венским вальсам озорства добавляют танцевальные миксы из рок-н-ролла, заводной сальсы и страстного танго. Одно известно точно - этот вечер никого не заставит скучать и скромно стоять у стены.

- Бал - это красивое и увлекательное действо для семейных пар, желающих на вечер сбежать от рутины, а также отличный вариант для тех, кто желает познакомиться, найти новых друзей. Каждому балу мы задаем свою тему, которая проходит красной строкой через весь вечер, соеиняет танцевальные номера. В этот раз будем говорить о внутренней красоте человека, - поделилась Мария Балобан, организатор "Пасхального бала" и руководитель объединения "Бальная компания".

В программе мастер-классы по танцам, в том числе и от Чемпиона России в классе "С" Андрея Попова. Организаторы также обещают много подвижных конкурсов, подарков. На балу будут работать профессиональные фотографы, потому каждый участник бала сможет запечатлеть свой образ.

Особенностью бала станет появление настоящей игровой зоны на любой вкус для тех, кто захочет отвлечься от кружения танцев, поупражняться в своей находчивости, проверить эрудицию.

Сударынь ждут в платьях «в пол», а сударей — во фраках, смокингах или строгих костюмах с бабочкой.

Мероприятие состоится 14 мая в 16.00.

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