Надежда Бабкина споёт с Северным народным хором

31 мая в 18:30 в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова состоится грандиозный концерт «Заклинание о земле русской» в честь 100-летия со дня рождения Нины Константиновны Мешко с участием Государственного академического Северного русского народного хора и ученицы Н. К. Мешко, народной артистки России Надежды Бабкиной.

В первом отделении концерта выступит Северный хор с концертными номерами, посвящёнными памяти легендарной Нины Мешко, которая на протяжении практически 50 лет руководила знаменитым северным коллективом.

Во втором отделении перед зрителями выступит ученица Нины Константиновны Мешко, народная артистка России Надежда Георгиевна Бабкина со своим ансамблем «Русская песня».

С 1971 по 1981 годы Нина Константиновна Мешко была педагогом Надежды Бабкиной в Государственном музыкальном педагогическом институте имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).

«Нина Константиновна была, пожалуй, одним из самых крупных экспертов в области народного пения, рассказывает Надежда Бабкина. – За годы обучения в Институте имени Гнесиных, я многому у неё научилась – в первую очередь, серьезному отношению к традиционной культуре и детальному, глубокому подходу к работе над песней. Наши отношения складывались не всегда гладко. Нина Константиновна была приверженцем аутентичного исполнения народной песни, я же искала новые формы, стремилась сделать традиционную культуру понятной современному человеку. Из-за этого у нас возникали разногласия, что вполне нормально для творческих людей. Народная культура нам обеим была небезразлична, только подходы к ней у нас были кардинально различными. Несмотря ни на что, Нина Константиновна была удивительным человеком, всей душой влюбленным в своё дело – в народную культуру».

О Северном хоре Надежда Бабкина говорит с большим уважением: «Северный русский народный хор – культурное достояние России, её духовная поддержка и опора. За почти вековую историю своего существования, коллектив достиг колоссального профессионализма в исполнении народной песни и танца северных регионов России, с каждым годом приумножая опыт предыдущих поколений. В разные годы хором руководили такие «глыбы», энтузиасты своего дела, как Антонина Яковлевна Колотилова и Нина Константиновна Мешко. Они заложили те крепкие основы, которые и сегодня позволяют Северному хору не опускать профессиональную планку, а развиваться, достигать новых высот в изучении, сохранении и популяризации песенно-танцевальной традиционной культуры русского Севера».

Из-под лёгкой руки Нины Константиновны Мешко на российскую сцену вышла целая плеяда профессиональных артистов, искренне влюблённых в певческую русскую народную культуру, так же горячо, как и их педагог. Среди них Людмила Зыкина, Людмила Рюмина, Татьяна Петрова, Наталья Борискова, Михаил Фирсов и многие другие.