В Архангельске началась продажа билетов на открытие фестиваля уличных театров

XXIII Международный фестиваль уличных театров пройдет в столице Поморья с 19 по 25 июня.

На фестиваль приедут 12 уличных коллективов разных жанров: барабанщики из Колумбии, театр "Батида" из Дании, а также французские музыканты и аргентинские циркачи.

В этом году вновь приглашены Высокие братья, PG project, 1/2 Orchestra, а также возобновляется проведение программы OFF – и в этом году сразу несколько архангельских коллективов смогут выступить на фестивале.

С 5 мая началась продажа билетов на церемонию открытия фестиваля, которая по традиции состоится на сцене театра драмы 19 июня (начало в 19.30), пресс-служба Архангельского молодежного театра.