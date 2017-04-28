Юные чтецы Архангельска выступили в Северном морском музее

Более 180 участников с самыми разными стихотворениями выступили 28 и 29 апреля на импровизированной Северного морского музея.

28 и 29 апреля, в рамках Всемирного дня поэзии, в Северном морском музее состоялся ежегодный конкурс чтецов "Поэзия моря". Цель конкурса — способствовать популяризации морской культуры через поэзию и прозу на морскую тематику, содействовать раскрытию творческого потенциала юных архангелогородцев.

Перед жюри конкурса стояла непростая задача: оценить артистичность, раскрытие темы конкурса, оригинальность подачи и творческий подход. В этом году в составе жюри были: Нина Борисовна Самойлович, Нина Туманова, Мария Новикова, Мария Павлова, Тюкна Светлана Львовна, Ирина Васильевна Перевозникова, Наталья Николаевна Бедина, Андрей Иванович Павлов.