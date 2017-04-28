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Юные чтецы Архангельска выступили в Северном морском музее

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/06/50603.html

Культура

Юные чтецы Архангельска выступили в Северном морском музее

Юные чтецы Архангельска выступили в Северном морском музее
Фото пресс-службы Северного морского музея
Более 180 участников с самыми разными стихотворениями выступили 28 и 29 апреля на импровизированной Северного морского музея.

28 и 29 апреля, в рамках Всемирного дня поэзии, в Северном морском музее состоялся ежегодный конкурс чтецов "Поэзия моря". Цель конкурса — способствовать популяризации морской культуры через поэзию и прозу на морскую тематику, содействовать раскрытию творческого потенциала юных архангелогородцев. 

Перед жюри конкурса стояла непростая задача: оценить артистичность, раскрытие темы конкурса, оригинальность подачи и творческий подход. В этом году в составе жюри были: Нина Борисовна Самойлович, Нина Туманова, Мария Новикова, Мария Павлова, Тюкна Светлана Львовна, Ирина Васильевна Перевозникова, Наталья Николаевна Бедина, Андрей Иванович Павлов.

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