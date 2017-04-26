Архангельские зрители посетили читку пьесы "Последнее искушение Михайло Ломоносова"

Повод для этого — грандиозный: театр готовится завершить 84 сезон и перейти к подготовке юбилейного 85-го, гвоздём которого станет постановка научно-маскарадной драмы «Последнее искушение Михайло Ломоносова». И вот на читку этой пьесы драмтеатр и пригласил журналистов, блогеров, студентов и самых преданных своих зрителей.
На читку пьесы специально прилетела её автор — драматург Анастасия Экарева, которая ранее написала инсценировку для спектакля «Садко».
По словам Анастасии Экаревой, она поставила себе цель — уйти от пафоса и сломать стереотипы, показать Ломоносова таким, каким его никто никогда не видел.
Как рассказала Экарева, она не сразу нащупала то направление, в котором нужно было двигаться. Не помогали и столичные ломоносоведы: рассказывали они много, но всё не то. Словом, всё не складывалось, пока в Архангельске Анастасия Экарева не познакомилась с директором Ломоносовского института, автором монографии о личной жизни учёного Татьяной Буториной, которая говорила о Михайло Васильевиче так, как будто лично его знала, архангельским учителем физики Александром Раем, который, как надеется автор, поможет со сценографическими опытами, и завлитом театра Ниной Самойлович, которая отвезла её на родину помора.
Первая читка «Последнего искушения» была похожа на сценическое действо со своей драматургией и сумасшедшей интригой. Происходила она на главной сцене драмтеатра. Прямо там в несколько рядов стояли кресла для зрителей, а напротив полукругом выстроились около 20 стульев, которые только и ждали того, что их займут избранные актёры, - сообщает ИА "Регион 29".
И актёры, и зрители на читке были практически в одинаковых условиях: и те, и другие впервые услышали, кому какая роль достанется. Андрей Тимошенко называл персонажа и затем — имя актёра, который его сыграет.
Режиссёр зачитывал описание внешности и характера персонажа. Такие ремарки очень важны, ведь для актёра они фактически служат отправными точками в работе над ролью. Порой главный режиссёр называл сразу по два исполнителя одной роли — для двух составов. А кто из артистов будет в первом составе, потом покажут репетиции. Зато другие персонажи, наоборот, доставались одному-единственному актёру.
Первой стали известны исполнительницы роли Елизаветы Андреевны — супруги Ломоносова, — «внешне строгой, чопорной, рано постаревшей обрусевшей немки с выражением испуга на лице». И — та-да-а! — воплотить её образ предстоит Татьяне Моревой и Марии Новиковой.
Само собой разумеется, что в пьесе задействованы персонажи из учебников истории. Но уже одни только ремарки позволяют судить о том, что предстанут они пред зрителями в несколько в ином свете. Например, императрица Екатерина Вторая описывается как «полнеющая, весёлая, фривольная, просвещённая, хитрая царица, жадная до власти и мужчин». Эту во всех смыслах царскую роль получили заслуженная артистка России Елена Смородинова и Мария Беднарчик.
Наравне с историческими персонажами в пьесе задействованы инфернальные силы — архангел Михаил и чёрт. Архистратига Божьего и одновременно (вот так номер!) графа Григория Орлова сыграют заслуженный артист Сергей Чуркин и Александр Субботин. И Орлов, и архангел описываются как «высокие красавцы с бархатным голосом без возраста».
А чёрта — «с виду обрусевшего немца, чертовски обаятельного мужчину» — сыграет Александр Дубинин. Отличный выбор! Артист уже на читке, «с колёс», начал входить в образ поистине мефистофелевского искусителя.
Несмотря на то, что зрители на таком внутреннем мероприятии для актёров, наверное, гости непривычные, читка прошла даже без толики неловкости: артисты шутили, смеялись и, импровизируя, пели под гитару. Благо, повод для этого был: по сюжету, студенты в немецкой таверне поют песню «Вешние денёчки» вагантов.
Кстати, самую главную интригу — кто сыграет Михайло Васильевича, — драмтеатр оставил за собой. Но Андрей Тимошенко намекнул, что эту роль может сыграть «приглашённая звезда» из другого города.
…благодаря обилию ключевых слов, по которым несложно догадаться, чем нас собираются потчевать, лично я так прочитал текст: гвоздём юбилейного 85-го сезона станет драма «Последнее искушение Михайло Ломоносова». До нас вам рассказывали о нем много, "НО ВСЁ НЕ ТО". Мы вам поведаем О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ учёного и о том, каким его никто никогда не видел: что-то из серии "знаете, каким он парнем был"… Это будут наши "сценографические опыты-эксперименты" над памятью, достоинством и честью Великого Помора, которому до сих пор каким-то чудом удавалось избегать грязных прикосновений театральных "экспериментаторов", à la Костя Райкин. Спешите видеть "сумасшедшую интригу" - в центре её мадам,"жадная до власти и мужчин», вокруг которой в присутствии "чертовски обаятельного мужчины-искусителя" вьются "высокие красавцы" с бархатным голосом … И не надо беспокоиться за вашу нравственность, спрячьте очи долу и внимайте, внимайте высокое искусство. Все будет тип-топ, "без толики неловкости". Вот так!! судя по всему это будет что-то ужасное. Ломоносов - просто находка для "заслуженных" артистов, только его еще они в грязи не валяли … Ценителям классического искусства в этой научно-маскарадной драме делать нечего! В игнор экспериментаторов!!!