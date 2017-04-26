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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/05/50600.html

Культура

Архангельские зрители посетили читку пьесы "Последнее искушение Михайло Ломоносова"

Архангельские зрители посетили читку пьесы "Последнее искушение Михайло Ломоносова"
Фото Артема Келарева
Театральная читка - мероприятие, на которое обычно не пускают простых людей. Однако, 4 мая Архангельский театр драмы впервые сделал исключение.

Повод для этого — грандиозный: театр готовится завершить 84 сезон и перейти к подготовке юбилейного 85-го, гвоздём которого станет постановка научно-маскарадной драмы «Последнее искушение Михайло Ломоносова». И вот на читку этой пьесы драмтеатр и пригласил журналистов, блогеров, студентов и самых преданных своих зрителей.

На читку пьесы специально прилетела её автор — драматург Анастасия Экарева, которая ранее написала инсценировку для спектакля «Садко».

По словам Анастасии Экаревой, она поставила себе цель — уйти от пафоса и сломать стереотипы, показать Ломоносова таким, каким его никто никогда не видел. 
Как рассказала Экарева, она не сразу нащупала то направление, в котором нужно было двигаться. Не помогали и столичные ломоносоведы: рассказывали они много, но всё не то.  Словом, всё не складывалось, пока в Архангельске Анастасия Экарева не познакомилась с директором Ломоносовского института, автором монографии о личной жизни учёного Татьяной Буториной, которая говорила о Михайло Васильевиче так, как будто лично его знала, архангельским учителем физики Александром Раем, который, как надеется автор, поможет со сценографическими опытами, и завлитом театра Ниной Самойлович, которая отвезла её на родину помора.

Первая читка «Последнего искушения» была похожа на сценическое действо со своей драматургией и сумасшедшей интригой. Происходила она на главной сцене драмтеатра. Прямо там в несколько рядов стояли кресла для зрителей, а напротив полукругом выстроились около 20 стульев, которые только и ждали того, что их займут избранные актёры, - сообщает ИА "Регион 29".

И актёры, и зрители на читке были практически в одинаковых условиях: и те, и другие впервые услышали, кому какая роль достанется. Андрей Тимошенко называл персонажа и затем — имя актёра, который его сыграет. 

Режиссёр зачитывал описание внешности и характера персонажа. Такие ремарки очень важны, ведь для актёра они фактически служат отправными точками в работе над ролью. Порой главный режиссёр называл сразу по два исполнителя одной роли — для двух составов. А кто из артистов будет в первом составе, потом покажут репетиции. Зато другие персонажи, наоборот, доставались одному-единственному актёру.

Первой стали известны исполнительницы роли Елизаветы Андреевны — супруги Ломоносова, — «внешне строгой, чопорной, рано постаревшей обрусевшей немки с выражением испуга на лице». И — та-да-а! — воплотить её образ предстоит Татьяне Моревой и Марии Новиковой.

Само собой разумеется, что в пьесе задействованы персонажи из учебников истории. Но уже одни только ремарки позволяют судить о том, что предстанут они пред зрителями в несколько в ином свете. Например, императрица Екатерина Вторая описывается как «полнеющая, весёлая, фривольная, просвещённая, хитрая царица, жадная до власти и мужчин». Эту во всех смыслах царскую роль получили заслуженная артистка России Елена Смородинова и Мария Беднарчик. 

Наравне с историческими персонажами в пьесе задействованы инфернальные силы — архангел Михаил и чёрт. Архистратига Божьего и одновременно (вот так номер!) графа Григория Орлова сыграют заслуженный артист Сергей Чуркин и Александр Субботин. И Орлов, и архангел описываются как «высокие красавцы с бархатным голосом без возраста». 

А чёрта — «с виду обрусевшего немца, чертовски обаятельного мужчину» — сыграет Александр Дубинин. Отличный выбор! Артист уже на читке, «с колёс», начал входить в образ поистине мефистофелевского искусителя.

Несмотря на то, что зрители на таком внутреннем мероприятии для актёров, наверное, гости непривычные, читка прошла даже без толики неловкости: артисты шутили, смеялись и, импровизируя, пели под гитару. Благо, повод для этого был: по сюжету, студенты в немецкой таверне поют песню «Вешние денёчки» вагантов.

Кстати, самую главную интригу — кто сыграет Михайло Васильевича, — драмтеатр оставил за собой. Но Андрей Тимошенко намекнул, что эту роль может сыграть «приглашённая звезда» из другого города.

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 16:41

…благодаря обилию ключевых слов, по которым несложно догадаться, чем нас собираются потчевать, лично я так прочитал текст: гвоздём юбилейного 85-го сезона станет драма «Последнее искушение Михайло Ломоносова». До нас вам рассказывали о нем много, "НО ВСЁ НЕ ТО". Мы вам поведаем О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ учёного и о том, каким его никто никогда не видел: что-то из серии "знаете, каким он парнем был"… Это будут наши "сценографические опыты-эксперименты" над памятью, достоинством и честью Великого Помора, которому до сих пор каким-то чудом удавалось избегать грязных прикосновений театральных "экспериментаторов", &#224; la Костя Райкин. Спешите видеть "сумасшедшую интригу" - в центре её мадам,"жадная до власти и мужчин», вокруг которой в присутствии "чертовски обаятельного мужчины-искусителя" вьются "высокие красавцы" с бархатным голосом … И не надо беспокоиться за вашу нравственность, спрячьте очи долу и внимайте, внимайте высокое искусство. Все будет тип-топ, "без толики неловкости". Вот так!! судя по всему это будет что-то ужасное. Ломоносов - просто находка для "заслуженных" артистов, только его еще они в грязи не валяли … Ценителям классического искусства в этой научно-маскарадной драме делать нечего! В игнор экспериментаторов!!!

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