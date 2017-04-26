Архангельские зрители посетили читку пьесы "Последнее искушение Михайло Ломоносова"

Театральная читка - мероприятие, на которое обычно не пускают простых людей. Однако, 4 мая Архангельский театр драмы впервые сделал исключение.

Повод для этого — грандиозный: театр готовится завершить 84 сезон и перейти к подготовке юбилейного 85-го, гвоздём которого станет постановка научно-маскарадной драмы «Последнее искушение Михайло Ломоносова». И вот на читку этой пьесы драмтеатр и пригласил журналистов, блогеров, студентов и самых преданных своих зрителей.

На читку пьесы специально прилетела её автор — драматург Анастасия Экарева, которая ранее написала инсценировку для спектакля «Садко».

По словам Анастасии Экаревой, она поставила себе цель — уйти от пафоса и сломать стереотипы, показать Ломоносова таким, каким его никто никогда не видел.

Как рассказала Экарева, она не сразу нащупала то направление, в котором нужно было двигаться. Не помогали и столичные ломоносоведы: рассказывали они много, но всё не то. Словом, всё не складывалось, пока в Архангельске Анастасия Экарева не познакомилась с директором Ломоносовского института, автором монографии о личной жизни учёного Татьяной Буториной, которая говорила о Михайло Васильевиче так, как будто лично его знала, архангельским учителем физики Александром Раем, который, как надеется автор, поможет со сценографическими опытами, и завлитом театра Ниной Самойлович, которая отвезла её на родину помора.

Первая читка «Последнего искушения» была похожа на сценическое действо со своей драматургией и сумасшедшей интригой. Происходила она на главной сцене драмтеатра. Прямо там в несколько рядов стояли кресла для зрителей, а напротив полукругом выстроились около 20 стульев, которые только и ждали того, что их займут избранные актёры, - сообщает ИА "Регион 29".

И актёры, и зрители на читке были практически в одинаковых условиях: и те, и другие впервые услышали, кому какая роль достанется. Андрей Тимошенко называл персонажа и затем — имя актёра, который его сыграет.

Режиссёр зачитывал описание внешности и характера персонажа. Такие ремарки очень важны, ведь для актёра они фактически служат отправными точками в работе над ролью. Порой главный режиссёр называл сразу по два исполнителя одной роли — для двух составов. А кто из артистов будет в первом составе, потом покажут репетиции. Зато другие персонажи, наоборот, доставались одному-единственному актёру.

Первой стали известны исполнительницы роли Елизаветы Андреевны — супруги Ломоносова, — «внешне строгой, чопорной, рано постаревшей обрусевшей немки с выражением испуга на лице». И — та-да-а! — воплотить её образ предстоит Татьяне Моревой и Марии Новиковой.

Само собой разумеется, что в пьесе задействованы персонажи из учебников истории. Но уже одни только ремарки позволяют судить о том, что предстанут они пред зрителями в несколько в ином свете. Например, императрица Екатерина Вторая описывается как «полнеющая, весёлая, фривольная, просвещённая, хитрая царица, жадная до власти и мужчин». Эту во всех смыслах царскую роль получили заслуженная артистка России Елена Смородинова и Мария Беднарчик.

Наравне с историческими персонажами в пьесе задействованы инфернальные силы — архангел Михаил и чёрт. Архистратига Божьего и одновременно (вот так номер!) графа Григория Орлова сыграют заслуженный артист Сергей Чуркин и Александр Субботин. И Орлов, и архангел описываются как «высокие красавцы с бархатным голосом без возраста».

А чёрта — «с виду обрусевшего немца, чертовски обаятельного мужчину» — сыграет Александр Дубинин. Отличный выбор! Артист уже на читке, «с колёс», начал входить в образ поистине мефистофелевского искусителя.

Несмотря на то, что зрители на таком внутреннем мероприятии для актёров, наверное, гости непривычные, читка прошла даже без толики неловкости: артисты шутили, смеялись и, импровизируя, пели под гитару. Благо, повод для этого был: по сюжету, студенты в немецкой таверне поют песню «Вешние денёчки» вагантов.

Кстати, самую главную интригу — кто сыграет Михайло Васильевича, — драмтеатр оставил за собой. Но Андрей Тимошенко намекнул, что эту роль может сыграть «приглашённая звезда» из другого города.