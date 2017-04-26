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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/05/50592.html

Культура

У наследников традиций Северного хора – первый юбилей

У наследников традиций Северного хора – первый юбилей
Фото пресс-службы Северного народного хора
Малый Северный хор готовится отметить свой первый юбилей, 5-летие. 26 мая в 18:00 коллектив даст концерт «Наследники традиций» в Архангельском городском культурном центре.

Для ребят это очень волнительное событие, но они ждут его с большой радостью, чтобы представить зрителям хоровые, танцевальные и оркестровые композиции, над которым работали целый год, а некоторые номера студийцы продемонстрируют впервые.Специально для юбилейного отчётного концерта хоровая студия Малого Северного хора репетирует вокальные композиции, среди которых русские народные песни «Лапти», «Раздуй, развей…», «Ой, Вера» и колыбельная «Баюшки-баю» в музыкальной обработке Александра Качаева. Хореографическая студия Малого Северного хора порадует гостей праздника новыми танцевальными зарисовками: «Ты помни», «Чеботуха», «Танец с платочком», а оркестровая группа – музыкальными композициями «Ай, все кумушки домой» и «Как у наших у ворот».

Малый Северный хор был создан 5 лет назад с целью подготовки кадров для Северного хора и сохранения традиций исполнительского искусства Русского Севера. Первые две студии, хореографическая и хоровая, были открыты в 2012 году, а оркестровая – в 2015 году. Сегодня в Малом Северном хоре занимаются 145 юных артистов.
За 5 лет воспитанники студий прошли большой путь, достигли достойного исполнительского уровня, стали лауреатами ряда престижных конкурсов. Педагогами студий являются артисты Северного хора.

«Каждый юный артист коллектива имеет счастливую возможность прикоснуться к богатым музыкальным традициям Поморской земли, научиться профессиональным секретам и красоте исполнения северной песни, – отмечает министр культуры Архангельской области Вероника Яничек. – Весь опыт и знания, которые накоплены за девяносто лет существования Государственного академического Северного народного хора, бережно передаются наставниками подрастающему поколению, многие ребята продолжают музыкальные династии своих родителей и дедов, которые связали свою судьбу с легендарным коллективом. Вместе с изучением северного народного творчества начинающим певцам, музыкантам и танцорам прививаются главные человеческие качества: трудолюбие, упорство, отзывчивость, любовь к своей земле».

«За 5 лет у ребят появилась певческая красота, многоголосье, – считает художественный руководитель Северного хора Светлана Игнатьева. – У нас очень трудная культура, и то, что дети справляются, это замечательный результат! Перед нами стоит задача – отобрать талантливых ребят, направить по профессиональному пути, чтобы в будущем эти кадры стали нашими преемниками, профессионально и гордо представляющими певческую и танцевальную культуру Русского Севера».

«Самые первые – всегда самые любимые и дорогие. Радость от первых успехов, грусть от переживаний и неудач; первые победы в конкурсах, фестивальные поездки, первая слава, – говорит директор Северного хора Наталья Асадчик. – Мы вкладываем в студийцев нашу любовь, наши знания и опыт. И очень надеемся, что наши труды принесут свои плоды: они полюбят Северный хор, северную песню, русский танец, наш поморский колорит и темперамент».5-летие Малого Северного хора – третья дата, которую Государственный академический Северный русский народный хор отметит в рамках проекта «Северный хор в формате 6D». В феврале этого года уже прошли торжества, посвящённые 70-летию художественного руководителя хора Светланы Игнатьевой. В мае коллектив отметит 100-летие со дня рождения Н.К. Мешко. Завершится проект в декабре музыкальным праздником в честь юбилея оркестра русских народных инструментов и концертами в память о двух личностях, прославивших Северный хор: главном балетмейстере И. З. Меркулове и руководителе оркестра Б. К. Туровнике.

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