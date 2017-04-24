В Добролюбовке покажут фильмы альманаха "Дети войны"

Киношкола имени МакГаффина (Москва) - первая киношкола для детей и молодежи, результатом обучения в которой становятся короткометражные фильмы и видеоролики, самостоятельно - от идеи до монтажа - созданные учениками. Работа по всем проектам ведется при поддержке опытных кинематографистов (продюсеров, режиссеров, операторов, художников-постановщиков, актеров), в них часто бывают заняты известные кинодеятели. Фильмы учеников регулярно становятся участниками фестивалей и попадают в телевизионный эфир. В альманах вошли фильмы: «Дети войны», «Сахар» «Папка», «Урок истории», «Герой».
Сеанс в Добролюбовке пройдет в рамках проекта «Кинопередвижка» архангельской общественной организации «Школа кино InFilm». Главная задача проекта – воспитание российского зрителя на российском кино. Кинопоказ поддержали многие центральные библиотеки Архангельской области. В дни майских праздников киноальманах «Дети войны» увидят жители пятнадцати районов.