В Добролюбовке покажут фильмы альманаха "Дети войны"

10 мая в 18.00 в актовом зале библиотеки им. Н. А. Добролюбова состоится показ пяти короткометражных фильмов альманаха «Дети войны» (12+), созданных юными учениками московской киношколы. В июне 2016 года он занял первое место в конкурсе всероссийского проекта «Моя страна - моя Россия» (номинация «Год кино»).



Киношкола имени МакГаффина (Москва) - первая киношкола для детей и молодежи, результатом обучения в которой становятся короткометражные фильмы и видеоролики, самостоятельно - от идеи до монтажа - созданные учениками. Работа по всем проектам ведется при поддержке опытных кинематографистов (продюсеров, режиссеров, операторов, художников-постановщиков, актеров), в них часто бывают заняты известные кинодеятели. Фильмы учеников регулярно становятся участниками фестивалей и попадают в телевизионный эфир. В альманах вошли фильмы: «Дети войны», «Сахар» «Папка», «Урок истории», «Герой».

Сеанс в Добролюбовке пройдет в рамках проекта «Кинопередвижка» архангельской общественной организации «Школа кино InFilm». Главная задача проекта – воспитание российского зрителя на российском кино. Кинопоказ поддержали многие центральные библиотеки Архангельской области. В дни майских праздников киноальманах «Дети войны» увидят жители пятнадцати районов.