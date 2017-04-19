В столице Поморья пройдёт интерактивная выставка «Война и мифы»

Экспозиция разместится в новом выставочном павильоне за главным корпусом университета. Торжественное открытие выставки состоится 2 мая в 14:00.

В дополненной реальности посетители смогут встретиться с участниками боя у разъезда Дубосеково, оказаться на поле боя в битве за Москву, вместе с летчиками полковника Преображенского нанести бомбовый удар по Берлину, увидеть голограммы Сталина, Жукова, Рокоссовского, Конева.

Выставка «Война и мифы» имеет интерактивный формат. С помощью тач-скринов посетители смогут самостоятельно изучить тысячи страниц фактов, фото, документов. Путеводителем послужит книга министра культуры РФ Владимира Мединского «Война».Маршрут выставки пройдет через залы: «Панфиловцы», «Цена войны», «Массовый героизм», «Кто лучше воевал», «Кинозал», «Победа».

С 3 мая выставка «Война и мифы» откроет свои двери для жителей города. Посещение экспозиции, которая будет располагаться по адресу набережная Северной Двины, 17 (вход с улицы Северодвинской) — бесплатное, режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00, - сообщает пресс-служба САФУ.