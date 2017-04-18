В Красноборске пройдут «Сметанинские встречи»

V международный фестиваль гармони пройдёт на родине знаменитого гармониста Сергея Сметанина с 23 по 25 июня.

История фестиваля начиналась с вечеров памяти Сергея Сметанина, впервые организованных в 2006 году. Спустя пять лет «Сметанинские встречи» стали межрегионального фестиваля, а в 2013 году получили международный статус.

За эти годы в фестивале приняли участие гармонисты и творческие коллективы из многих регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

В 2017 году фестиваль вновь собирает друзей и всех любителей гармони. В программе – конкурс гармонистов имени С.Л. Сметанина «Звонкие планочки», мастер-классы гармони, гастрольный тур «Гармошечный разгуляй», шоу необычных инструментов, конкурс деревянных скульптур «Музыка дерева» и Красноборская ярмарка.

Организаторы приглашают на фестиваль солистов-гармонистов, ансамбли гармонистов или народных инструментов, в составе которых есть гармонь, другие творческие коллективы как профессионального, так и любительского уровня.

Справки и заявки на участие в фестивале до 1 мая 2017 года по телефону: (81840) 3-21-76, отдел культуры и туризма администрации Красноборского района, - сообщает пресс-служба министерства культуры АО.