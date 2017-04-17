В Новодвинске прошёл фестиваль хоровых коллективов "Новодвинская весна-2017" Фото пресс-службы администрации Новодвинска 22 апреля школе №3 Новодвинска состоялся городской фестиваль хоровых коллективов и ансамблей «Новодвинская весна-2017». В нем приняли участие 43 творческих коллектива, 21 взрослый и 22 детских из Новодвинска, Архангельска, Бакарицы, Турдеева, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска. Среди победителей в детских и смешанных возрастных категориях и номинациях: младший хор 3-4-х классов и старший хор 5-8-х классов школы №3 Новодвинска, хор средних классов вокально-хорового отделения «Домисолька» и хор старших классов вокально-хорового отделения «Соловушки» Детской школы искусств Новодвинска, сводный ансамбль народной песни «Детской школы искусств № 48» Архангельска, детский фольклорный ансамбль «Смородинка» «Культурного Центра Бакарица». Среди взрослых коллективов лидирующие места заняли: вокальный дуэт «Радуга» детского сада №19 «Цветик–семицветик» совместно с детским садом «Радуга», вокальный ансамбль «Рапсодия» Детской школы искусств Новодвинска и народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Серебрянные росы» Архангельского городского культурного центра. Также жюри фестиваля определит из его участников один коллектив для поездки на Всероссийский конкурс хоров, который состоится в ноябре текущего года в Москве. Нашли ошибку? Выделите текст,

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