«В Северном хоре начались мероприятия, посвященные 100-летию Нины Мешко

В Северном хоре начались мероприятия, приуроченные к 100-летию народной артистки СССР, профессора РАМ имени Гнесиных, заслуженного деятеля искусств РСФСР, художественного руководителя Северного хора с 1960 по 2008 годы Нины Константиновны Мешко.

22 апреля в концертном зале коллектива состоялся литературно-музыкальный вечер «Когда душа поёт», посвящённый её творчеству. Он стал данью памяти и уважения этой легендарной личности.

«Удивительно, каким родным, добрым и живым остаётся её образ. Образ человека-легенды, удивительной женщины, талантливого руководителя и мудрого учителя», – произнесла вступительную речь ведущая вечера, директор Государственного академического Северного русского народного хора Наталья Асадчик.

На литературно-музыкальном вечере артисты Северного хора исполнили любимые русские народные песни Нины Константиновны Мешко, задушевные композиции о любви и душевной красоте, весёлые скоморошины и частушки. На вечере прозвучали стихи и музыка Н. К. Мешко, проникновенно и высоко исполненные артистами Северного хора.

Участницы квартета «Журавушки», заслуженные артистки России Татьяна Гаевская и Екатерина Харланова выступили с премьерой песни «Под черёмухой душистой» на слова и музыку молодого, талантливого композитора, магистра кафедры хорового и сольного народного пения РАМ имени Гнесиных Максима Павлова. В составе квартета «Журавушки», созданного когда-то с лёгкой руки Нины Константиновны Мешко, её ученицы и последовательницы. На музыкальном вечере квартет с большой теплотой и любовью вспоминал, как однажды Нина Константиновна вселила в них уверенность, которая и помогла им стать в 2003 году лауреатами конкурса «Голоса Росси». Сегодня они сами – мастера исполнительского искусства, лауреаты многих конкурсов, хранители и проводники традиционной певческой русской культуры.

«Её жизнь – словно факел, зажжённый её неповторимым талантом, её неиссякаемой энергией, пытливым умом и горячим сердцем. Он не погас, его мы гордо несём и продолжаем её творчество, работаем по её методике, воплощаем её идеи, поём её песни и читаем её стихи», – на такой гордой ноте закончилась программа музыкального вечера.

Литературно-музыкальный вечер «Когда душа поёт» – первый творческий подарок в цикле мероприятий, посвящённых 100-летию Н.К. Мешко. Следующий – концерт Северного хора 31 мая в 18:30 в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова «Заклинание о земле русской» с участием заслуженной артистки России Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». А сразу же после концерта, 31 июня в 21:00 приглашаем всех на акцию «Встреча лета», которая соберет творческие самодеятельные фольклорные коллективы на Набережной Северной Двины, чтобы под сенью белой ночи исполнить песни легендарной Нины Мешко.