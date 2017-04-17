В «Соломбале-Арт» завершился городской фестиваль «Архангельск поет о Победе»

Фестиваль длился два дня. 21 апреля соревновались участники номинаций «Поющие семьи» и «Трудовые коллективы». На суд жюри было представлено 25 вокальных номеров.

Первое место в номинации «Поющие семьи» завоевали Людмила и Савелий Шкаевы. Они исполнили песню Игоря Кормановского «Саночки».

«В нашей семье все знают, что значит быть патриотом. Мой муж руководит патриотическим клубом, дочь там занимается, сын учится в кадетском классе, я тоже вношу свою посильную лепту в патриотическое воспитание, являясь музыкальным руководителем детского сада № 13 «Калинка», поэтому мы ни на минуту не сомневались, что надо принять участие в фестивале «Архангельск поет о Победе», - рассказала Людмила Николаевна.

Второе место - у семьи Рыжковых, исполнившей песню Владимира Шахрина «Не спешите нас хоронить». Ей же достался приз зрительских симпатий.

Третье место разделили семья Ежовых - Татьяна Александровна и её дочь Варвара (песня «Шли солдаты на войну») и семейный дуэт Ларисы Харюшевой и Татьяны Овчаровой. Победу троюродным сестрам принесла песня с говорящим названием «Победная».

Специальными призами жюри было отмечено выступление семьи Ногомановых (песня «За того парня») и сестер Александры и Евгении Молоковских (песня «От героев былых времен»).

За создание выразительного образа специальный приз жюри получила пятилетняя Варя Овчинникова. Вместе со своей мамой Вероникой Борисовной она исполнила песню «Рябина».

Серьезная борьба развернулась между участниками номинации «Трудовые коллективы». В итоге, первое место занял трудовой коллектив детского сада № 113 «Ветерок». В его исполнении прозвучала песня «Ветеранам минувшей войны». «Участие в фестивале «Архангельск поет о Победе» - это дань уважения нашим бабушкам и дедушкам. Это память наших сердец, облаченная в песню», - рассказала музыкальный руководитель детского сада Лариса Ким.

Второе место в номинации «Трудовые коллективы» заняли вокальная группа «Поющие сердца» детского сада № 173 «Подснежник» (песня «Тишина») и трудовой коллектив КЦ «Соломбала - Арт» (песня «Вася-Василек»).

Третье место досталось сразу трем трудовым коллективам: хору Центральной медико-санитарной части № 58 города Северодвинска (песня «Жди солдата»), коллективу Северного государственного медицинского университета и сотрудникам магазина «Петромост» торговой сети «Петровский». Кстати, этот же коллектив был удостоен приза зрительских симпатий.

Специальными призами жюри фестиваля были отмечены ученики и педагоги школы № 37 (песня «Майский вальс») и трудовой коллектив Архангельского областного опорно-экспериментального центра («Попурри на тему военных песен»).

23 апреля на сцене КЦ «Соломбала - Арт» соревновались участники номинации «Дуэты». Победу в этом конкурсе завоевал дуэт лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Ольги Ружниковой и заместителя шеф - редактора Архангельского городского телевидения, телеведущего Алексея Шемякина (песня «Уходят ветераны»). Им же достался приз зрительских симпатий.

Второе место получил дуэт Заслуженной артистки России Аллы Сумароковой и генерального директора предприятия «Архангельскхлеб» Светланы Лапшиной (песня «Катюша»).

Третье место - у группы «Просто парни» и телеведущей ВГТРК «Поморье» Елены Матвеевой (песня «Казаки в Берлине»).

Вновь услышать конкурсантов городского народного фестиваля «Архангельск поет о победе» можно будет 9 Мая. В 16 часов 30 минут на площади Мира начнется концерт с их участием.