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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/04/23/50370.html

Культура

Северный хор выступил в Ильинском храме Архангельска

Северный хор выступил в Ильинском храме Архангельска
фото с сайта Архангельской и Холмогорской епархии
Государственный академический Северный русский народный хор исполнил пасхальные песнопения в Ильинском кафедральном соборе Архангельска. Прозвучали сочинения русских композиторов П. Чайковского, П. Чеснокова, А. Веделя и других мастеров хорового искусства, а также духовные канты.

Открыл концерт митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил: «Наши хористы —  северное достояние. Когда их слушаю, думаю, как же пели на Севере до революции! Чистым сердцем, чистыми устами, все это старались наши предки сохранить и передать. А то, что произошло после 1917 года, — это  катастрофа русского искусства. Была попытка полностью изничтожить традиции, пение, веру. Но теперь иные времена. И чем больше мы приобщаемся к вере, тем больше люди начинают видеть Бога своим сердцем».

Концерт прославленного коллектива в Ильинском соборе прошел в рамках XVI сезона Московского Пасхального фестиваля. Это крупнейший музыкальный форум России, который ежегодно собирает десятки тысяч слушателей по всей стране. Художественный руководитель — выдающийся российский дирижер Валерий Гергиев. Государственный академический Северный русский народный хор принимает участие в фестивале по приглашению Фонда Валерия Гергиева и при поддержке министерства культуры Архангельской области. 

Вчера 19:46

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Комментарии
мангуст, вчера 20:06

Любо!!!
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