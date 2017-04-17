22 апреля в библиотеках Приморского района пройдет «Библионочь» В этом году акция стартует 22 апреля. Уже сегодня с 18.00 до 21.00 жители Приморского района смогут приобщиться к акции и посетить свои библиотеки. Библиотекари подготовили увлекательные приключения в мир экологии. Для всех участников - экскурсии, игры, мастер-классы, квесты, сказки, конкурсы, фотосафари, викторины, презентации, фотокроссы и многое другое. Нашли ошибку? Выделите текст,

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