Пинежское землячество подарит книги Федора Абрамова школьным библиотекам

Перед концертом состоится презентация проекта землячества «Дарим книги Фёдора Абрамова пинежанам».
Цель проекта – распространение книг знаменитого северного писателя. С 1980 года произведения Фёдора Абрамова для детей школьного возраста не переиздавались. Сегодня школьные библиотеки испытывают острую нехватку книг земляка.
В апреле 2017 года московское издательство выпустило книгу «О чем плачут лошади». Первую партию книг выкупили коллектив «Рябиновые зори» и совет Пинежского землячества. Они будут переданы двум сельским библиотекам Пинежского района.
Проект «Дарим книги Федора Абрамова пинежанам» будет продолжен, - сообщает пресс-служба областного правительства.