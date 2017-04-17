Пинежское землячество подарит книги Федора Абрамова школьным библиотекам Сегодня в 12:00 в малом зале АГКЦ пройдёт концерт Пинежского землячества «На большой проталине». В нём примет участие творческий коллектив «Рябиновые зори». Перед концертом состоится презентация проекта землячества «Дарим книги Фёдора Абрамова пинежанам». Цель проекта – распространение книг знаменитого северного писателя. С 1980 года произведения Фёдора Абрамова для детей школьного возраста не переиздавались. Сегодня школьные библиотеки испытывают острую нехватку книг земляка. В апреле 2017 года московское издательство выпустило книгу «О чем плачут лошади». Первую партию книг выкупили коллектив «Рябиновые зори» и совет Пинежского землячества. Они будут переданы двум сельским библиотекам Пинежского района. Проект «Дарим книги Федора Абрамова пинежанам» будет продолжен, - сообщает пресс-служба областного правительства. Нашли ошибку? Выделите текст,

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