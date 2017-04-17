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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/04/21/50341.html

Культура

В Архангельске пройдёт хореографический конкурс «Хрустальная туфелька»

В Архангельске пройдёт хореографический конкурс «Хрустальная туфелька»
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
С 22 по 23 апреля в Архангельске в Доме народного творчества состоится VII областной фестиваль хореографических коллективов «Хрустальная туфелька».

Традиционный смотр танцевальных коллективов Поморья проходит раз в два года. До этого года фестиваль был «кочующим». Танцевальную эстафету принимали Новодвинск, Вельск, Котлас. В этом году благодаря появившейся у Дома народного творчества площадке организаторы впервые пригласили артистов в Архангельск. 

—В фестивале примут участие более 35 коллективов из 14 муниципальных образований области. Это Новодвинск, Котлас, Архангельск, Мирный, Коряжма, Устьянский, Пинежский, Виноградовский, Плесецкий, Котласский, Няндомский, Верхнетоемский, Приморский, Холмогорский районы. Возраст конкурсантов – от 7 до 17 лет, – рассказала художественный руководитель Дома народного творчества Людмила Макарова. 

Уровень профессионального роста, артистизм и технику исполнения, зрелищность, сочетание традиций и новаторства определит компетентное жюри под председательством педагога дома танца «Канон Данс» из Санкт-Петербурга Светланы Вакуленко. Организовано и «народное» голосование в социальных сетях.

Жюри оценит выступление конкурсантов в нескольких возрастных группах в номинациях: народный, современный, эстрадный и классический танцы. 

Конкурсные выступления начнутся 22 апреля в 11:00 в Доме народного творчества по адресу: площадь Ленина, 1. Вход свободный, - сообщает пресс-служба областного правительства.

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