В Архангельске пройдёт концерт в пользу создания музея холмогорской бурёнки

В программе — народные танцы и песни, выступления творческих коллективов,а также мастер-классы по изготовлению поморской козули и дегустация свежего молока. Для детей будет работать площадка «Рисуем бурёнку».

Мероприятие начнётся в полдень на первом этаже Дома молодёжи 22 апреля.

Программа праздника:

12:00-13:30 — концертная программа,13:30-15:30 — мастер-классы (роспись, оригами, поморская козуля, дегустация молока, викторина).

Входной билет — 200 рублей, для пенсионеров, школьников и студентов — 100. Для детей до 7 лет вход бесплатный. Также можно приобрести семейный билет для папы, мамы и ребёнка.

Концерт проводится с целью сбора средств на создание уникального «Му-музея» в Холмогорском районе, посвящённого породе коров, которая ценится по всей России.