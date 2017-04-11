В Архангельске пройдёт концерт в пользу создания музея холмогорской бурёнки

Мероприятие начнётся в полдень на первом этаже Дома молодёжи 22 апреля.
Программа праздника:
12:00-13:30 — концертная программа,13:30-15:30 — мастер-классы (роспись, оригами, поморская козуля, дегустация молока, викторина).
Входной билет — 200 рублей, для пенсионеров, школьников и студентов — 100. Для детей до 7 лет вход бесплатный. Также можно приобрести семейный билет для папы, мамы и ребёнка.
Концерт проводится с целью сбора средств на создание уникального «Му-музея» в Холмогорском районе, посвящённого породе коров, которая ценится по всей России.