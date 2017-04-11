Античные страсти в северном городе закроют сезон

Архангельский театр драмы закроет 84 театральный сезон античной комедией в современном стиле с использованием новейших технологий.

На 11 июня намечено закрытие 84 сезона в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова. В эти дни театр покажет премьеру «Амфитрион», в которой переплетутся античный сюжет, супружеские страсти, современные мультимедийные технологии и энергия молодости!

Комедия «Амфитрион» будет поставлена по пьесе немецкого драматурга Петера Хакса (перевод Эллы Венгеровой). В основе сюжета древнегреческая коллизия, комедия о семейных ценностях отношениях и любовном треугольнике, щедро приправленная острым юмором и интимными сценами. Режиссёр премьеры – Владимир Хрущев (главный режиссёр театра "Колесо" им. Г.Б.Дроздова, г. Тольятти), а художником спектакля выступит Анатолий Шикуля, автор многих интересных спектаклей, проектов - оформление Олимпийских игр в Сочи. Привлекается к этой озорной компании и известный художник по свету Борис Михайлов.

Пьеса построена по античному сюжету. Но действие перенесено в нашу реальность: некий город, в котором жена ждет моряка из долгого плавания. Это может быть Мурманск, или Архангельск, иди другой приморский город…

«Мы концентрируемся на истории одной семьи, истории развития отношений между мужчиной и женщиной. Это очень актуально сегодня, когда мы - мужчины мало уделяем внимания своим женщинам. Постоянно что-то доказываем, работаем, тешим собственное тщеславие и самолюбие, а брак и интимные отношения зачастую становится чистой формальностью. В пьесе поднимаются важные вопросы о семейных ценностях, супружеском долге. А главное – о всеобъемлющей любви, которая разрушает границы рутины! Очень бы хотелось, чтобы семейные пары после спектакля обнялись, сказали, как сильно они друг друга любят, - поделился своими мыслями режиссёр Владимир Хрущев,– Потому что обращаемся мы к современному зрителю, к молодёжи, к молодым семейным парам, чьи «лодки уже бьются о скалы быта и равнодушия».

Зрителей ждёт современный, эффектный, фарсовый спектакль, с яркими персонажами, пластическими номерами, рок и панк музыкой в живом исполнении и фантастической красоты сценографии. Но основной изюминкой спектакля станет видео-контент.

«В «Амфитрионе» мы будем активно использовать видеоинсталяцию и видеоарт. На это нас подвигло то, что у архангельского театра очень мощная аппаратура. Плюс специально к спектаклю будет закуплены дополнительные проекторы. Как показать Древнюю Грецию? Как показать богов Олимпа? Как показать живую ночь?Мультимедийные технологии дают нам массу интересных возможностей! Так что зрителей ждёт актуальный, эффектный спектакль. Думаю, подобного ещё на сцене Архангельского театра не было», - рассказал Анатолий Шикуля.

В спектакле заняты молодые артисты Архангельского театра драмы. И перед ними стоит интересная, нестандартная задача – коммуницировать на сцене с виртуальными декорациями, донести до зрителей всю красоту поэтического текста Петера Хакса и рассказать еще раз о великой силе любви!

«Мы сознательно объединили в этом спектакле молодых энергичных артистов театра - их энергия очень пригодится. Да, и кто как не они – молодые артисты, смогут передать кипение античных страстей, которое происходит у героев пьесы! Для музыкального оформления спектакля специально будут приглашены музыканты, которые своим живым исполнением добавят колориту спектаклю, раскроют основную проблему и весьма порадуют зрителя», – рассказал Владимир Хрущёв.