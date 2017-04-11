Школьников Архангельска приглашают почитать вслух художественные произведения

В Архангельске открылась регистрация на чемпионат России по чтению вслух «Страница 17». Организаторы предлагают старшеклассникам столицы Поморья вступить в конкурсную борьбу и показать навыки декламирования художественных произведений.

Необычный турнир получил региональную прописку и в Архангельске – чемпионату уже три года. На этот раз «Страница 17» приурочена к празднованию 130-летия со дня рождения Самуила Маршака, поэтому ребятам предстоит выбрать и прочитать стихотворение именно этого поэта. Технику и артистизм оценит жюри. Будет организовано зрительское голосование.

Чемпион города получит традиционный книжный приз и поедет на полуфинал в Тулу, где сможет побороться за место в общероссийском финале и 300 тысяч рублей.

Чтобы принять участие в «Странице 17», нужно оставить заявку на сайте проекта. Участники должны быть старше 14 и моложе 18 лет. Ещё одно требование организаторов – проживание в Архангельске. Заявки принимаются до 28 апреля 2017 года.

Отборочный тур чемпионата «Страница 17» пройдёт в онлайн режиме. Каждый, кто подал заявку, прочтёт короткое стихотворение. Видеозапись выступлений ребят для отборочного тура пройдет в Северном морском музее 30 апреля.

Записи выложат в группе «Страницы 17» в социальной сети «ВКонтакте». Будет объявлено голосование: в финал выйдут 10 участников, чьи выступления наберут наибольшее количество лайков, - сообщает пресс-служба областного правительства.