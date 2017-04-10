Музыкант из Филадельфии научит архангельских студентов музыке ковбоев

18 апреля в 16:00 в Архангельском музыкальном колледжа пройдут мастер-классы Элизы Харди Джонс – музыканта и художника по текстилю из Филадельфии.

Мастер-классы Элизы посвящены традиционной американской народной музыке. После короткой истории о форме ее родной музыки и исполнения нескольких традиционных американских песен, Элиза научит присутствующих нескольким мелодиям. На примере этих песен будут рассмотрены характеристики, которые создают уникальный звук музыки ковбоев и Аппалачских гор.

Элизы Харди Джонс записала 4 полнометражных альбома, включая последний «Because Become» («Потому что стала»), выпущенный в 2016 году. Именно этот альбом привлек внимание художника из Мурманска Дарьи Орловой и основателя Института арктического искусства Екатерины Шаровой.

После разговора с Екатериной о богатых традициях русской Арктики, Элиза создала «Song Quilts» («Одеяла песни») – проект, который опирается на народные традиции США и России.

Проект «Song Quilts» визуально интерпретирует народную музыку из четырех разных регионов России и США: музыку Аппалачей, ковбойскую музыку западных равнин, московскую музыку и музыку Русской Арктики.

Элиза разработала метод нотации, который преобразует высоту и ритм пения женщин, исполняющих традиционную музыку, в цвет и форму, и объединяет все это в одеяла. Она создает эти «Одеяла песен» из своих полевых записей поющих женщин из разных уголков Соединенных Штатов и будет искать певцов в Арктике, которые хотят участвовать в проекте.