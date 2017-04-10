Архангельская область примет участие в акции "Библионочь"

Главной площадкой ежегодной всероссийской акции 21 апреля станет библиотека имени Добролюбова.

Откроет её программу выставка необычных книжных форматов «Пролетая над Галактикой Гутенберга».

Посетителей пригласят на актуальные беседы «Библиоскоп или читатель?» и обзоры «Читай со вкусом!», на которых познакомят с современными авторами и книжными новинками.

В рамках Библионочи можно будет пообщаться с «Людьми-книгами» — это встречи с представителями интересных профессий в новом формате.

Актёр Архангельского театра кукол Илья Логинов в программе «Так затевают ссоры с солнцем» представит новое прочтение творчества самых разных поэтов от Пушкина до Бродского.

В рамках программы «Послушайте!» все желающие смогут прочесть свои любимые стихи вместе с активистами общественной организации «Юность Архангельска».

В библиотеке также пройдёт встреча с главным художником города Михаилом Трещёвым, посвящённая будущему облику Архангельска.

Выставка немецкого автора графических романов Калле Клауса «Colour of Архангельск» поможет посетителям по-новому взглянуть на город.

Игры, квесты, викторины, мастер-классы тоже будут в программе. Любители чтения побывают в литературном казино, сыграют в «книжную рулетку», посетят «сеансы библиотерапии», а также пройдут литературный QR-квест «Собери ключи к книгам!».

Мероприятия в необычном формате пройдут также в детской библиотеке имени Гайдара, в Соломбальской библиотеке имени Шергина, в Привокзальной детской библиотеке №?8 и многих других, сообщает министерство культуры Архангельской области.