В столице Поморья пройдёт народный фестиваль,на котором исполнят песни Победы

В культурном центре «Соломбала-АРТ» состоится III городской народный фестиваль. 21 апреля в 18.00 выступят участники номинаций «Поющие семьи» и «Трудовые коллективы».

23 апреля в 14.00 состоится гала-концерт с участием номинантов категории «Дуэты». В этот же день станут известны имена победителей. В этом году конкурс расширил географию.

—На этот раз на фестивале выступят коллективы социальных, общественных и производственных организаций из Северодвинска, Новодвинска и Архангельска. На сцену выйдут кассиры, водители, врачи, воспитатели, учителя. Их профессиональная деятельность никак не связана с творчеством. Это их душевный порыв: так они отдают дань памяти тем, кто пожертвовал собой во имя мира, – рассказала организатор фестиваля и директор культурного центра «Соломбала-АРТ» Марина Малахова.

Также организаторы сообщили, что в рамках фестиваля на сцену выйдут более двухсот человек. Многие из них занимаются с профессиональными вокалистами, - сообщает прес-служба регионального министерства культуры.