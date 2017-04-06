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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/04/14/50203.html

Культура

В Архангельске пройдёт фестиваль уличного и современного танца «Dvina Dance Fest»

В Архангельске пройдёт фестиваль уличного и современного танца «Dvina Dance Fest»
15-16 апреля в Архангельске состоится областной фестиваль уличного и современного танца «Dvina Dance Fest». Он пройдет на двух площадках: 15 апреля - «Танцевальная платформа» в центральном универмаге, 16 апреля — областной Дом молодёжи. На участие в танцевальном событии заявились около 300 человек. Это дети, подростки и молодежь Архангельской области в возрасте от 8 лет до 30 лет.

Цель фестиваля — популяризация урбан-культуры, пропаганда здорового образа жизни и позитивных форм организации досуга молодёжи. Конкурс будет проходить в пяти номинациях: Best Show Kids, Best Lyrical Show, Best Duet, Best Solo, Best Street Show. Оценивать номера и выбирать победителей в каждой номинации будут приглашённые хореографы.

«Фестиваль будет проходить два дня. В первый день состоятся мастер-классы от приглашённых хореографов и батлы по направлениям Hip-Hop & Break Dance. Второй день — конкурсный. Это праздничное мероприятие, где представители уличного и современного танца Архангельской области покажут свои достижения, умения», - пояснили организаторы.

Победители в нескольких номинациях получат путёвку в летний танцевальный межрегиональный лагерь.

Финальное шоу, где будут подведены итоги фестиваля, состоится 16 апреля в 18.00 на большой сцене областного Дома молодежи (г.Архангельск, ул. Шубина, 9).

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