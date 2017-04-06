Музей истории САФУ откроется в "Библионочь"

21 апреля гости «Библионочи» в Интеллектуальном центре – научной библиотеке имени Е. И. Овсянкина смогут стать свидетелями открытия Музея истории САФУ.

В нем все желающие смогут познакомиться с историей федерального университета и его предшественников – АЛТИ/АГТУ, АГПИ/ПГУ, Севмашвтуза, ВЗФЭИ.

В экспозиции музея будут представлены фотографии выпускников с 1929 года и другие уникальные экспонаты. В качестве «платы» за посещение, работники музея будут рады получить фотографии выпускников для сканирования, уникальный рассказ или фотографии людей, чья судьба была связана с АЛТИ-АГТУ, АГПИ-ПГУ, Лесотехническим колледжем, ВЗФЭИ, Севмашвтузом, Северодвинским колледжем.

Открытие музея пройдет 21 апреля в 19.00, в аудитории 401. Экскурсии по музею будут организованы в 19.00, 20.00 и 21.00. Для свободного доступа музей будет открыт с 18.00 до 23.00, сообщает пресс-служба САФУ.