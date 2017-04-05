В Северодвинске будет создана танцевальная ретро-площадка

В честь празднования Дня Победы Молодёжный центр организует для северодвинцев танцевальную ретро-площадку в стиле 40-х годов, а также показ мод по эскизам костюмов тех лет.

Организаторы обещают музыку и танцы послевоенных лет, фотоателье, ретро-показ мод, мастер-классы по танцам эпохи, выступления творческих коллективов города. Главными гостями праздника будут ветераны Северодвинска.

Хотя площадка ретро-танцев будет работать 7 мая с 16.00 до 19.00 в Парке культуры и отдыха, готовиться к ней надо уже сейчас, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

Впервые к участию в показе мод приглашаются жители города. Это - замечательный повод поискать наряды своих бабушек и прабабушек и продемонстрировать их на празднике, прекрасная возможность одеться в военную форму, разучить танцы молодости нынешних ветеранов и немножко ощутить, что чувствовала молодёжь весной 1945 года.

По вопросам участия в показе обращаться к Дарье Карачёвой по телефону 8-909-555-10-11.