Новости дня

Хоккеисты «Помора» и «Ледокола» узнали своих соперников по финалу НХЛ

В Северодвинске будет создана танцевальная ретро-площадка

Дни польской культуры пройдут в Архангельске

В Архангельске задержаны двое мужчин, подозреваемых в изнасиловании

Мобильная версия 16+

Четверг, 13 апреля, 19:48

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/04/13/50187.html

Культура

В столице Поморья откроется выставка картин Дмитрия Трубина "Алиса"

В столице Поморья откроется выставка картин Дмитрия Трубина "Алиса"
17 апреля в 18.00 в Малом выставочном зале библиотеки им. Н. А. Добролюбова откроется выставка заслуженного художника России Дмитрия Трубина «Алиса».

В экспозиции представлены двадцать восемь иллюстраций к произведениям Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». В центре выставки разместился портрет дочери Дмитрия Кати, которая стала прообразом для «Алисы». Именно Кате художник и посвятил эту выставку.

Впервые Дмитрий проиллюстрировал «Алису» в 1991 году, а спустя 25 лет создал совсем иную версию. Работы мастера узнаваемы, выполнены в манере, присущей только этому художнику – чуть-чуть ироничны, наполнены тонким чувством юмора и тепла.

В витрине на экспозиции представлена книга известного литературоведа, автора классического перевода на русский язык произведений Кэрролла Нины Демуровой «Картинки и разговоры».

В своей книге Демурова ведет непринужденные беседы о Льюисе Кэрролле с интересными людьми разных поколений - художниками, писателями, переводчиками, композиторами, режиссерами, математиками. Каждый из них рассказывает о своих "взаимоотношениях" с Л. Кэрроллом и его героями, позволяя читателю заглянуть в "святая святых" - свою творческую лабораторию. Один из собеседников автора - архангельский художник Дмитрий Трубин.

Узнать больше о многогранно талантливом мастере Дмитрие Трубине вы сможете на персональной странице сайта «Галерея Добролюбовки. Арт-хроника. Имена».
Выставка будет работать до 17 мая.

Сегодня 15:36

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Реконструкция архангельского театра кукол идёт по плануСегодня 15:19
1 комментарий

Записки ворчуна. Писахова и Шергина вместо Кедрова и Урицкого!Сегодня 12:02
12 комментариев

80 лучших людей Архангельской области: Анатолий СинниковСегодня 08:51
2 комментария

В Северодвинске православные собирают подписи против абортовСегодня 08:44

Депутаты раскрыли доходы: Авалиани – самый богатый, а Палкин-младший не дотянул до папыВчера 14:55
7 комментариев

Реклама
Культура

В Северодвинске будет создана танцевальная ретро-площадкаСегодня 16:44

Дни польской культуры пройдут в АрхангельскеСегодня 16:31

Посетители Северного морского музея смогут погрузиться в быт полярниковСегодня 15:02

В рамках "Библионочи" пройдёт фестиваль «Колесо истории: новое прочтение»Вчера 14:13

В Архангельске подвели итоги конкурса «Семейная реликвия»Позавчера 12:25

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Сколько вы хотите зарабатывать, чтобы быть довольным жизнью?
Результаты
Новости рубрик

Реконструкция архангельского театра кукол идёт по плану

В прокуратуре работает «горячая линия» по вопросам оплаты госконтрактов

За пять лет в Поморье 147 пожилых людей обрели приёмные семьи

В Вельском районе школьницы рисуют «платье мечты» для выпускного бала

Записки ворчуна. Писахова и Шергина вместо Кедрова и Урицкого!

Группа «Илим» удвоила отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области

"Ростелеком" стал региональным партнером Архангельского этапа Startup Tour 2017

Архангельский ЦБК объявляет о старте конкурса социальных проектов

В совет директоров АЦБК избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов

Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в Коряжме

Депутаты раскрыли доходы: Авалиани – самый богатый, а Палкин-младший не дотянул до папы

Айк Аджоглян: архангельские политики не готовы к критике в соцсетях

Политики не путаются в социальных сетях

Регистрация кандидатов в депутаты областного собрания завершилась

Великолепная шестерка: Игорь Орлов попал в число самых "контактных" губернаторов

В Архангельске задержаны двое мужчин, подозреваемых в изнасиловании

В Котласе конфликт привёл к пожару в автомобиле

В Северодвинске женщина получила травму ноги в автобусе

Внимание, разыскиваются очевидцы ДТП!

В Каргополе несовершеннолетний юноша шантажировал и избивал знакомого

Хоккеисты «Помора» и «Ледокола» узнали своих соперников по финалу НХЛ

В Онеге прошли областные соревнования по биатлону

Штатный состав мастеров спорта в Поморье увеличился

Архангельская гимнастка едет на просмотр к главному тренеру сборной России

В Архангельске стартовала Всероссийская спартакиада специальной Олимпиады

В Северодвинске будет создана танцевальная ретро-площадка

Дни польской культуры пройдут в Архангельске

Посетители Северного морского музея смогут погрузиться в быт полярников

В рамках "Библионочи" пройдёт фестиваль «Колесо истории: новое прочтение»
Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru