В столице Поморья откроется выставка картин Дмитрия Трубина "Алиса"

17 апреля в 18.00 в Малом выставочном зале библиотеки им. Н. А. Добролюбова откроется выставка заслуженного художника России Дмитрия Трубина «Алиса».

В экспозиции представлены двадцать восемь иллюстраций к произведениям Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». В центре выставки разместился портрет дочери Дмитрия Кати, которая стала прообразом для «Алисы». Именно Кате художник и посвятил эту выставку.

Впервые Дмитрий проиллюстрировал «Алису» в 1991 году, а спустя 25 лет создал совсем иную версию. Работы мастера узнаваемы, выполнены в манере, присущей только этому художнику – чуть-чуть ироничны, наполнены тонким чувством юмора и тепла.

В витрине на экспозиции представлена книга известного литературоведа, автора классического перевода на русский язык произведений Кэрролла Нины Демуровой «Картинки и разговоры».

В своей книге Демурова ведет непринужденные беседы о Льюисе Кэрролле с интересными людьми разных поколений - художниками, писателями, переводчиками, композиторами, режиссерами, математиками. Каждый из них рассказывает о своих "взаимоотношениях" с Л. Кэрроллом и его героями, позволяя читателю заглянуть в "святая святых" - свою творческую лабораторию. Один из собеседников автора - архангельский художник Дмитрий Трубин.

Узнать больше о многогранно талантливом мастере Дмитрие Трубине вы сможете на персональной странице сайта «Галерея Добролюбовки. Арт-хроника. Имена».

Выставка будет работать до 17 мая.