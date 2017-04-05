Посетители Северного морского музея смогут погрузиться в быт полярников

В Северном морском музее начала работу интерактивная выставка «Территория смелых».

Первыми её увидели участники арктического форума, теперь почувствовать себя полярниками смогут все жители и гости Архангельска.

Как живут за полярным кругом, что составляет быт и как устроены приборы, теперь можно узнать из экспозиции. Директор Северного морского музея Евгений Тенетов сообщил, что предметы собирали по всей стране.

—Этот проект призван дать возможность «подержать в руках историю». Хочется сказать огромное спасибо ветеранам Северного морского пароходства, в том числе моему отцу, который участвовал в сборе экспонатов, настраивал ключи Морзе, – отметил Евгений Тенетов.

В сборе предметов немаловажную роль сыграла помощь Дмитрия Иванова, коллекционера, который не только помогал в поисках, но и с педантичностью следил за тем, чтобы было точное «попадание во время».

Создатели выставки представили на большом экране панораму «Год в Арктике». Сменяющиеся времена года предельно точно отображают действительность.