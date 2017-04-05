В рамках "Библионочи" пройдёт фестиваль «Колесо истории: новое прочтение» 21 апреля в Архангельске состоится Фестиваль «Колесо истории: новое прочтение». Он пройдет в Соломбальской библиотеке имени Б.В. Шергина (ул. Беломорской флотилии, 8). Программа фестиваля: 18.30 - 18.50 – Открытие Фестиваля «Библионочь – 2017» с участием детской группы модельного агентства «Николай Терюхин» и учащихся Детской школы искусств «Классика» 19.00 - 20.00 – «Музыкальные фантазии»: концертная программа Детской школы искусств имени А.П. Загвоздиной (0+) 20.15 – 20.45 – Композиция по очеркам С.Г. Писахова «Хоросо» экспериментально-театрального коллектива «фТапках» (12+) 21.15 – 22.15 – «Музыка! Музыка! Праздник души!»: концерт музыкальной группы «Просто парни» (16+) 22.15 - 23.00 – Трогательная лирика и нежная акустика от участника проекта «БОЛЬШЕ НЕ ПЕЛ» Евгения Титова (18+) 19.00 - 20.00 - Фестиваль семей «Северных сполохов свет» с Ксенией Горяевой и Котом Гостинцем (0+) 20.15 - 21.00 - Театрализованное представление «Не любо – не слушай» детской театральной студии театра народной и современной культуры «Поморская артель» (0+) 21.15 - 22.30 - «История и культура Архангельского Севера: новое прочтение»: вечерняя дискуссия с Юрием Анатольевичем Барашковым, профессором САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидатом архитектуры, краеведом (16+) Детский абонемент 19.00 - 20.00 - «Сказочные приключения северного мишки»: игровая программа от студентов высшей школы психологии и педагогического образования САФУ имени М.В. Ломоносова (0+) 20.00 - 21.00 – «Морское рандеву»: игровая программа от Натальи Гурш (0+) 21.00 – 23.00 – «Причал для любознательных»: настольные игры (6+) Взрослый читальный зал 19.00 - 20.00 – «Современная поэзия Севера»: открытый микрофон (12+) 20.15 – 21.00 – Социально-любовная комедия «Петрушкина свадьба» от молодежно-экспериментального театра «Наше время» МКЦ «ЛУЧ» (16+) 21.15 - 22.15 - Творческая программа актера Архангельского театра кукол и театра «Понарошку» Ильи Логинова по стихам И.А. Бродского «… Поклоняться данности» (16+) 22.15 - 23.00 – «Счастье – это…»: короткометражные фильмы о любви, о счастье, о жизни» (18+) Взрослый абонемент 19.00 – 21.00 - Интеллектуальная игра «Колесо истории» для средних профессиональных учебных заведений (16+) 21.00 – 23.00 – «Ума палата»: площадка настольных интеллектуальных игр (16+) Музейная экспозиция, посвященная Б.В. Шергину 19.00 - 21.00 – «Красоты квиллинга»: мастер-класс по изготовлению конверта и шоколадницы (12+) 21.00 - 23.00 – «Две подруженьки»: чай, кофе и печатные пряники АРТ-галерея «Розовый куст» 18.30 – 19.30 - «Живые статуи» от студии света и пластики «Солнце Маори» 19.00 - 21.00 – «Бутон волшебных лепестков»: мастер-класс по sweet-дизайну (12+) 20.00 – 21.00 – Творческая мастерская «Ручные вещи» (12+) 21.00 - 22.30 – Фотобудка Нашли ошибку? Выделите текст,

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