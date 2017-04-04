В Архангельске подвели итоги конкурса «Семейная реликвия»

В региональном центре патриотического воспитания подвели итоги конкурса творческих работ «Семейная реликвия». Всего поступило 65 работ в двух номинациях и четырех возрастных группах.



Принимались как индивидуальные, так и коллективные проекты в номинациях: сочинение (36 работ), мультимедийная презентация или видеофильм (29 работ). По результатам регионального конкурса на Всероссийский уровень отправят семь работ. Их авторы ребята из Архангельска, Северодвинска, Шенкурска, Верхнетоемского, Холмогорского районов.

— Региональный центр патриотического воспитания ежегодно выступает соорганизатором конкурса «Семейная реликвия». Работы поступили из 14 муниципалитетов Поморья. Прежде всего, конкурс нацелен на приобщение подрастающего поколения к традициям семьи, общества, государства, изучение исторического и культурного наследия страны, воспитание отношения к семье, основанного на уважении и передаче лучших традиций, – рассказал директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх.

Подведение итогов и объявление победителей Всероссийского этапа конкурса состоится в Москве путем публикации результатов на сайте www.relikvija.ru до 30 мая 2017 года. Лучшие конкурсные работы будут представлены на выставке семейных реликвий в Центральном музее Великой Отечественной войны и включены в видео экспозицию музея. Добавим, что церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Семейная реликвия» запланировано на 9 мая 2017 года.