Нижегородский художник расскажет в Архангельске как спасти исторический город с помощью стрит-арта

Молодой художник Артём Филатов прочитает лекцию в Архангельске. Тема — «Как уличное искусство пытается спасти исторический Нижний Новгород».



Артём Филатов — организатор ежегодного фестиваля уличного искусства «Новый Город: Древний» в Нижнем Новгороде, победитель конкурса грантовой программы музея современного искусства «Гараж» для молодых художников в 2016 году, а также номинант премий Василия Кандиского и Сергея Курёхина, участник различных международных выставок и биеннале.

Проблема сохранения исторического облика старого деревянного города и его выживания в борьбе с сайдингом актуальна не только для Архангельска, но и для Нижнего Новгорода. Там под эгидой программы «Новый Город: Древний», посвящённой художественному переосмыслению проблемы исторической застройки, сформировалась своеобразная «нижегородская школа» современного искусства, которая активно создаёт свои произведения на деревянных домах, давая им, тем самым, новую жизнь.

На этом опыте и будет основана лекция Филатова, посвящённая феномену локального искусства, работающего с городским контекстом, и влиянию стрит-арта на изменения, происходящие в мегаполисе, - сообщает ИА "Регион 29".

Лекция Артёма Филатова пройдёт в Архангельске при поддержке сообщества «Arctic Art Institute». Она состоится 13 апреля в 18:00 в Гостиных дворах. Стоимость билета — 50 рублей. Для студентов вход бесплатный.