В Архангельске откроется выставка «PROЯВЛЕНИЯ 3803»

В Гостиных дворах откроется выставка 7 апреля в 17:00 в Одностолпной палате Архангельских Гостиных дворов состоится открытие выставки «PROЯВЛЕНИЯ 3803».

Данный проект является результатом работы творческих персоналий в Арт-лаборатории «ЭКО-ЗВОЗ» в ландшафтном комплексе арт-резиденции «Звозландия» летом 2016 года.Язык современного искусства позволил художникам и участникам выставки поделиться личностным восприятием мира появлений, который в прошедшем году подарил им загадочный Звоз. Звозландия творит маленькое чудо, исполняя заповедь поэта – «Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен», проявляет в нас все несуетное, искреннее, чистое.

Звозландия – это пространство, где искусство, сливаясь с природой, становясь ее частью, дарует чувство со-причастности миру во всей его неподдельной сложности и многозвучии. Это территория творчества Природы и Художника, креативное пространство вдохновения. Художники, фотографы, актеры, режиссеры, музыканты, скульпторы, поэты, журналисты находят темы для творчества в этом чудесном месте.

На этот раз в выставке принимают участие 18 художников. В рамках выставки пройдет презентация молодежного кинофестиваля «ЗВОЗVISION2016».Выставка будет работать в Гостиных дворах с 7 апреля по 28 мая 2017 года.Справки по телефону (8182) 20 92 15.