В Котласе прошел конкурс вокалистов "Хрустальный перезвон"

В Котласе завершился шестой открытый региональный конкурс вокально-хорового творчества «Хрустальный перезвон». Он проходил в рамках празднования столетия города.

Конкурс собрал более 600 участников в возрасте от 8 до 18 лет. Это творческие коллективы, академические хоры, ансамбли академического и эстрадного направления, ансамбли народного пения, вокалисты из школ искусств города Котласа и Котласского района, городов Коряжмы, Великого Устюга, Вельска, Печоры, Воркуты и села Усть-Цильмы.

90 дипломов первой, второй и третьей степени получили за свое творчество конкурсанты. Большую часть из них, по словам председателя комитета по культуре, туризму и молодежной политике администрации Котласа Татьяны Михайловой, завоевали воспитанники котласской школы искусств «Гамма», сообщает пресс-служба городской администрации Котласа.