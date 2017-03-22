В Архангельске пройдут гастроли театра «Санктъ-Петербургъ Опера»

З апреля в Архангельск прилетели директор театра Евгений Малыгин и его художественный руководитель, народный артист РФ, знаменитый оперный режиссёр, лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Юрий Александров.

Как на пресс-конференции пояснил журналистам директор театра драмы Сергей Самодов, с Юрием Александровым он познакомился во Владивостоке. По его словам, драмтеатр, принимая оперные гастроли, своего рода исполняет миссию — позволяет северянам прикоснуться к искусству, которого они долгое время были лишены.

Сергей Самодов: «Гастроли театра „Санктъ-Петербургъ Опера“ станут для северян подарком к 80-летию Архангельской области и откроют юбилейный 85-й сезон в драмтеатре».Сергей Самодов: «Гастроли театра „Санктъ-Петербургъ Опера“ станут для северян подарком к 80-летию Архангельской области и откроют юбилейный 85-й сезон в драмтеатре».

Архангелогородцев и гостей города ждёт золотой фонд оперной классики — «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Евгений Онегин» Петра Чайковского и «Риголетто» Джузеппе Верди. Все три — в постановке Юрия Александрова.

Режиссёр рассказал, что в его интерпретации "Евгения Онегина" действие показано глазами Татьяны Лариной. Он напомнил, что сам Чайковский хотел назвать оперу в честь этой героини.

«Севильский цирюльник» — один из образцов лёгкой комической оперы, — сейчас, по мнению режиссёра, особенно нужен зрителю, который изо дня видит по «ящику» кровь и поножовщину.

Александров также поведал ещё один занимательный факт: у Россини была страсть к кулинарии, и в конце жизни он променял музыку на котлеты и спагетти.

«Риголетто», написанный Верди на основе драмы Виктора Гюго «Король забавляется», — это тоже мировой оперный шлягер. Но другого, драматического, толка. Труппа музыкального театра готовится удивить северян не только богатством вокального диапозона — баритоном, тенором, колоратурой, басом, — но и роскошью костюмов, созданных по эскизам XVI века.

Все участники пресс-конференции подчеркнули, что архангелогородцы увидят три оперы во всём блеске — без купюр, компромиссов и скидок на провинцию. Это при том, что спектакли, попавшие в гастрольную афишу, не очень-то мобильны и приспособлены к переездам, - пишет ИА "Регион 29".

— Это не гастрольные спектакли, — подчеркнул худрук музыкального театра Юрий Александров. — Их надо играть на стационаре, в спокойных условиях. В гастрольной афише может быть, как правило, только один такой спектакль.

Тем не менее, он заявил:

«Мы приезжаем в полном составе. Привозим солистов, хор, симфонический оркестр, постановочную часть, свет, грим — он очень сложный. Всего — 110 человек. Причём для оперы это очень мало. Нормальный театр средней руки выезжает на гастроли с такими спектаклями с группой в 200 человек, а Мариинский — в 300 человек. Состав очень компактный, но вы услышите оперу в полном объёме. Никаких купюр — это наш принцип».